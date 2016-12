Un grand titre sur la langue française en péril suivi de ce chapeau. On aime !



""Refusons le sabordage du français"

Le projet de loi Fioraso, qui veut imposer, en faveur de l'anglais, toujours plus d'exceptions au principe du français langue de l'enseignement, pourrait nuir à la promotion de cette langue, estime Claude Hagège, professeur au Collège de France."



"Nuir / Fuir / Cuire / Luire" Trouver l'intrus.



Mais non, rédacteurs de France Culture, vous n'êtes pas les seuls incompétents.



Remarquez, notre grand linguiste et thuriféraire du français écrit bien ceci dans son article apocalyptique : "Chaque réunion de l'OIF montre que la promotion du français encourage celles de toutes les autres langues des pays membres". Pourquoi la piétaille de FC ferait-elle des efforts de correction, hein ?



Les cordonniers sont vraiment les plus mal chaussés...



Au fait y a-t-il un mot équivalent au fameux point godwin pour l'image médicale extrême ?



"Il est encore temps de se mobiliser avant qu'un projet de loi porteur du cancer ne soit proposé à la représentation nationale."



Shame on him.