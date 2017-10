Nessie a écrit: Ce matin aux Matins : pas tout à fait le coup du roi puisqu'ils s'y sont mis à deux. Disons que le premier a envoyé la praline fatale et que le second en voulant jouer au finaud a rajouté une couche de niaiserie. Le premier c'est Jean Quatremer, qui saisit l'occasion de placer un grain de sel totalement hors-sujet, et inutile sauf pour se faire reluire. Car c'est ainsi qu'on opère quand on est journaliste de Libé ou animateur de matinale à FC : on pense avant tout à son petit cinéma perso.



(...)



Quant à Quatremer il les a alignées [les bêtises], d'ailleurs, et depuis le début. Par exemple à 8h23 en faisant cette auto-critique pour toute la profession : "Nous les journalistes nous avons véhiculé le discours de la peur", et une minute plus tard "nous vivons la plus grave crise depuis 1929 or ça s'est traduit par des régimes fachisses dans plusieurs pays et une guerre mondiale".

Ah Bravo : fini le discours de la peur hein, Quatremer.

Et puis cette perle : le fachisme en Italie certainement consécutif à 1929 et l'Allemagne s'est trouvée à genoux suite à la crise de 1929 avant tout allait si bien. Jean Quatremer c'est celui qui "considère" qu'on est ou non en démocratie. Jean Quatremer et l'histoire c'est presque aussi marrant qu'Edwy Plenel tiens...