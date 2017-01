Ah, on dirait bien que les esnèques, ou knorrs, ou langships ont le vent en poupe en ce moment! Merci pour cet article. Les civilisations scandinaves sont naturellement plus présentes en GB dans les différentes muséographies, cursus scolaires etc. car leur implantation, massive (le Danelaw) y a laissé beaucoup plus de traces. J'en profite pour vous indiquer un documentaire/fiction légèrement hors sujet, diffusé récemment par Channel 4, qui s'intitule "1066, the Battle for Middle-Earth". Nous sommes donc à la fin de l'ère Viking, le récit est davantage concentré sur les Saxons et ce documentaire se concentre sur un petit village nommé Crowhurst, à la veille de la conquête normande. Les personnages sont inventés, mais au service d'une intrigue tout à fait vraisemblable (conscription des Saxons pour aller faire la guerre etc.). On reste au niveau du sol (nous ne verrons pas les personnages historiques qui ont marqué ces évènements), suivant cette petite bande qui monte affronter les Vikings avant de redescendre pour rencontre les Normands sur la côté sud-est. Le rapport avec le sujet qui nous occupe est que nous y rencontrons des Vikings, et beaucoup des aspects de vie quotidienne évoqués dans la Fabrique de l'Histoire sont illustrés ici. On a l'impression de voir de l'archivistique et de l'archéologie expérimentale en action. Il y a notamment ce moment, très Audiard, où des Vikings expliquent qu'ils sont devenus commerçants à présent, mais certains d'entre eux sont un peu plus lents à la comprenette que les autres.L'effort de mise en scène d'un cadre de vie saxon est louable : on adapte la langue pour qu'elle soit saxonisée tout en restant compréhensible pour un public contemporain. Petit écueil, la tonalité nostalgique d'une innocence perdue. Il y a un peu d'idéologie dans tout cela, mais l'effet d'immersion est saisissant :- 1ère partie :- 2è partie :