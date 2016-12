comme Proust nous dit la vérité sur Odette, la vérité sur Albertine

la duchesse de Rênal

Voici quelques-uns des propos tenus ce matin par M. Alain Finkielkraut :« (…) il y en a un [roman] qui s'intituleet on n'obtient pas cette vérité, Mme de Lafayette, la vérité sur les trois protagonistes (…) ce n'est pas non plus la vérité sur la Sanseverina, ou sur Mme de Mortsauf ou sur(...) » (neuvième et dixième minutes).M. Alain Finkielkraut ne se rappelle pas précisément l'œuvre de Proust (M. Denis Podalydès non plus : « ''Elle reposait dans son sommeil comme une pierre autour de laquelle il a neigé'' » (douzième minute)). Les personnages d'Odette et d'Albertine, « êtres de fuite » par excellence, demeurent mystérieux et insaisissables (« Mais l'enseignement le plus profond de Proust - si toutefois la poésie comporte des enseignements - consiste à situer le réel dans une relation avec ce qui à jamais demeure autre, avec autrui comme absence et mystère (...) », Emmanuel Lévinas, « L'autre dans Proust », in, p. 123). Toussaint et Proust, de ce (seul ?) point de vue, ne s'opposent aucunement. Enfin, le titre derevient à la Sanseverina et non à Louise de Rênal (M. Alain Finkielkraut semble donc confondreavec).