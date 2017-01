La vidéosurveillance ou la société qui devient un ''zoo expérimental'' pour les observateurs



Je souhaiterais que des "scientifiques" intelligents nous fassent une bonne émission sur la vidéo-surveillance. On en voit partout, dans les magasins, métro, rues, parcs (quand il en reste un !), immeubles, et pire, des petits chefaillons isolés en profitent pour surveiller leurs voisins, dénoncer les voitures mal garées, surveiller les clients dans des laveries (telle une laverie tenue par un fasciste boulevard jacques cartier à Rennes : ce monsieur hurle et agresse ses clients, dont une mère de famille il y a peu, sans doute après avoir battu sa femme ou ses enfants, et demande à ce que ses clients ne lavent que du linge propre et renvoie de sa laverie minable les pauvres qui lavent du linge sale !). La vidéo-surveillance permet aux pires individus de faire chanter autrui, voire même à provoquer de fausses affaires sur des montages vidéo. Elle permet aussi à ceux qui nous gouvernent d'instaurer la dictature par la peur, par la méfiance de tous envers tous, et d'amener la population à être dirigée comme on dirige du bétail, jusqu'au moment où on l'exécute (le cas isolé qui a permis à une association de fumiste de légaliser l'euthanasie pour tous, même pour ceux qui ne l'ont pas demandé, est un think tank qui permettra de tuer dans l'impunité ceux qui sont trop faibles, trop malades, trop inutiles, et d'autant plus s'ils n'ont pas de famille pour surveiller de près les actes médicaux pratiqués).



La vidéo surveillance est un moyen, non pas de répression immédiate, mais un moyen de répression discrète. les choses se font dans le silence, et dans l'impunité. Elle permet aux dirigeants et possesseur d'associations privées et occultes de surveiller la population, d'étudier son comportement (voir les recherches en neuro-sciences et le projet human blue project qui a reçu plusieurs milliards de "subventions" pour mettre au point une arme totale : l'arme des technologies barbares de manipulations mentales, qui ont déjà cours sur la population, sur nos enfants, et par le biais de mesures éducatives très illégalement prononcées sur des centaines de milliers de familles en France - des familles pauvres, et des enfants pauvres, bien sûr, car ils ne doivent pas savoir se défendre contre les mesures de dislocation de famille, déguisées en petites "mesures et orientation éducative. On s'en prend aux enfants dès le plus jeune âge et par le biais de la manipulation mentale, on fait en sorte que non seulement ils haïssent leurs parents naturels (avec la mémoire familiale, la religion, la morale, l'histoire familiale, etc, mais aussi que ces enfants soient démolis dans leur identité propres de façon à ce qu'ils deviennent dépressifs, malades, puis isolés. Ce sont des enfants cassés à vie : cette expérimentation de masse a lieu depuis plusieurs années, sous la direction des Conseils généraux tenus par les FF trois points, sur tous le territoire. Ces technologies de manipulation mentale sont également exécutées à l'intérieur même des écoles d'abord, puis des collèges (on leur passe même un film pornographique pour leur montrer de quelle façon un acte sexuel se fait, et on leur montre cela en cinquième puis en quatrième, en cachette des parents ! Ainsi, nos jeunes sont poussés à la débauche avant même leur majorité, et sont poussés à la dépression et au suicide. On peut se demander comment des enseignants ont pu obéir à des ordres pareils, et personnellement, je n'aurai jamais accepté en tant qu'enseignant d'appliquer de tels saloperies à des enfants si jeunes !).



On voit dans le métro des gardiens de sociétés privées de surveillance avec des noms "égyptiens", du type "Osiris" ; le nom d'Horus menace, et écrit son nom sur les murs, histoire de faire peur aux gens.



A quoi sert la vidéo-surveillance, et pourquoi, parallèlement au bétonnage et à l'arrachage de tous les arbres et tous les espaces verts dans les villes, met-on des caméras sur presque tous les axes des villes ?



- pour mieux nous étudier

-pour mieux contrôler les émeutes ou manif, ou rébellions, qui surviendront quand en France, les populations affamées se révolteront

- pour mieux nous bombarder ou nous gazer quand le temps sera venu de gazer les populations (le programme nazi hitlérien est exécuté à la lettre aujourd'hui, avec le programme eugéniste qui l'accompagne, et dont le mariage gay n'est que le prémice à l'horreur qui suivra. Je fais remarquer aux auditeurs que la plupart des gouvernants et de nombreuses médias, sans compter les associations en tous genres, sont homosexuels, et que c'est cela, le nouvel ordre mondial, une horreur pour l'humanité toute entière, à l'image même des industries barbares qui débitent de la viande de poulet, de veau, ou de boeufs (castrés bien sûr, et qui servent de vaches pour de malheureux taureaux que l'on force à copuler avec un mâle castré !).



La vidéo surveillance n'est qu'un moyen de plus à la barbarie qui a lieu aujourd'hui, et qui se radicalise de plus en plus. Il faut hâter la destruction de tout ce qui marche en France, hâter la destruction des entreprises, la destruction des liens sociaux, hâter la solidarité entre les individus, détruire les Nations au plus vite, jusqu'à la Grande Guerre en préparation !



Ce modèle de surveillance a été mis en place par les directeurs d'hôpitaux psychiatriques (je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais on peut le retrouver chez Michel Foucault (histoire de la folie) parmi ses notes bibliographiques.



Cela permet de mieux observer les cobayes,( nous tous, et ne croyez pas que vous êtes à l'abri parce que vous êtes riches ou propriétaires, car ils se moquent de qui vous êtes !) qui en l'occurrence, vivent dans une sorte de prison à ciel ouvert.



Voici que mes smileys font la tête.



Merci à France Inter d'étudier mon message, mes conclusions, et peut être de se projeter dans l'avenir un peu plus scientifiquement, de faire le lien entre les divers évènements qui se produisent en occident, notamment pour ces fameux "centres de recherche" très discrets. Quel type de société pouvons nous accepter en tant qu'êtres humains, doués de raison et de MORALE ? Les scientifiques en ont peu. Ils ont le pouvoir, et le peuple, c'est de la merdaille.



Il n'y a qu'une seule richesse dans une nation : sa morale, sa culture, sa Nature, ses arbres, ses animaux, ses terres et ses fleuves non pollués de préférence, son humanité, et une démographie contrôlée à minima. Cette démographie devra de toutes les façons être diminuée de façon mondiale, car la terre a des limites, et l'homme ne peut être ni polygame, ni proliférant.



Etudier et accumuler des thèses, des rapports, des vidéos, des données, est une stupidité et un gaspillage d'argent. Il n'y a pas besoin de tant de paperasses pour avoir un peu de bon sens. Les gens savent penser et savent se limiter quand on leur parle avec bon sens. La science ne semble pas vouloir mettre un frein à ses dérives, les technologies s'appliquent bêtement sur tous les territoires du monde, et les vidéos surveillances ne servent à rien de bénéfiques (sauf à nourrir l'industrie de l'espionnage).



J'attends avec plaisir une émission prospective sur ce sujet, car il est du devoir des médias sérieux de le faire. Il serait également temps de se projeter dans l'avenir concernant une société devenue homosexuelle, avec des hommes balançant leurs hanches comme des femelles (comme on en voit déjà partout), s'embrasser devant de jeunes enfants, et sur les conséquences extrêmement graves que va avoir la loi Taubira sur le "mariage gay", signifiant en quelque sorte la destruction de la génération (de la famille qui permet la vie et la société), la destruction de la filiation naturelle, la destruction des repères indispensables à toute construction viable de l'être humain (idem pour l'animal), et l'instauration d'une folie de masse consciemment et criminellement provoquée, avec des hommes devenus homosexuels par manipulation mentale pour servir d'esclaves à leurs maîtres. Regardez bien dans les supermarchés, dans les magasins, dans les bistrots, dans l'assemblée nationale, autour des hommes politiques : on remplace les femmes par des homosexuels formés dans de drôles d'associations, et dans de drôles de sectes. Cela ne vous fait il pas peur ? Est-ce cela l'avenir que vous acceptez pour vos propres enfants ?



Monsieur Poutine semble avoir le cran de résister à ce programme de destruction de l'humanité. Et nous ? Allons nous laisser cette science là exécuter des programmes fabriqués pour des fous et par des fous dangereux ?