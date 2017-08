Bon, pour clore le chapitre (en ce qui me concerne), puisque mes "réflexions" n'ont pas d'autre effet que de me faire apparaître comme le béat de service, je répondrai quand même à Nessie.

Par une question: vous croyez vraiment qu'apprécier un documentaire sur un sauvetage en montagne conduit in fine à la fermeture des bibliothèques et à la dictature du sentimentalisme glauque?

C'est vous qui faites du catastrophisme.

En quoi est-il culturel ce documentaire, qui selon vous, ne doit pas avoir eu d'autre effet que satisfaire ma soif de sensationnel? (et peut-être pire, ma concupiscence, comme pourrait le suggérer Lola la fine. C'est qui les curés dans l'histoire?) Eh bien, c'était tout simplement un grand moment de radio: par les voix, les archives, la conduite narrative, la richesse émotionnelle, le temps: là oui, pour le coup, il existait, dans l'attente, dans le dénouement...

Donc, je répondais à Fanch qui avait l'air de penser que je ne souhaitais pas éprouver d'émotions à la radio. Je pourrais ajouter qu'à mon avis, c'était un moment bien plus fort que cette balade dans Buenos Aires avec un écrivain architecte argentin dont je ne me rappelle plus le nom, que j'ai trouvée très convenue.

C'est quand même curieux que des gens qui dénoncent le conformisme, le formatage, le mainstream... soient aussi réticents à juger simplement sur pièces, à prendre les choses comme elles viennent sans leur demander de remplir les x critères préalables: que ce soit culturel, critique, éducatif... Alors, effectivement, un documentaire sur un sauvetage (raté) en montagne ça ne passe pas, une émission d'actualité culturelle sans prétention non plus...

Et ma petite mise au point, elle ne passe pas davantage. Pourtant, elle n'était en aucune façon un jugement sur l'ensemble de FC, mais juste une réaction à une critique qui, disons-le plus clairement, était à la fois mal faite et prétentieuse. Mais alors, dire du bien de L. Goumarre, vous n'y pensez pas! Sortez les boucliers, ça va tirer. Au nom de la hauteur de vue des lanceurs de tomates, bien sûr.

Un jugement sur l'ensemble, alors, pour finir? Et après, je repars en apnée, c'est promis. Je crois qu'il y a sur FC une richesse et une variété incroyable. Il y en a pour tous les goûts, et il y a de quoi fâcher tout le monde. Il faut donner une identité à tout ça, et c'est là que ça fâche: l'accent est mis trop sur l'actu, le direct, la politique, ou trop sur la culture parisienne, mondaine, ou trop sur autre chose... Ce serait peut-être mieux, en effet, d'avoir deux radios: une France Info qui reprendrait les émissions de politique, d'économie, de relations internationales... et une France Culture, plus clairement culturelle: philosophie, histoire, sciences, littérature... Ce serait plus simple de s'y retrouver, mais en même temps ce serait un peu dommage. FC essaie d'être écoutable en continu, malgré sa diversité. Elle s'est donnée une certaine unité de ton, de forme (les débats, les tables rondes, l'entretien), une grille thématique structurée, des rendez-vous réguliers, une rédaction bien présente. Elle alterne des types d'écoute différents selon les heures: minutage rapide le matin, sujets plus approfondis ou plus spécialisés à d'autres moments, L.Goumarre après le remue-méninges du Grain à moudre... Donc, c'est vaste et complexe, mal foutu et pas si mal à la fois.

Là-dessus, Nessie veut identifier de grandes tendances: le choix de donner la prééminence à l'actu, le rejet de sujets authentiquement culturels, et la moraline que veut nous infliger une pseudo intelligentsia hypocritement repentante. Je ne dirais pas qu'il a tort sur tout, mais il a des oeillères. D'abord, plaquer son discours à tout bout de champ, c'est forcément tomber à côté assez souvent. Pour un cas qu'on pourrait effectivement imputer à la moraline, combien d'émissions valables clouées au pilori? On a parfois l'impression d'une simple méfiance paysanne: c'est truqué, je vous dis, on veut nous faire gober n'importe quoi... FC ne devrait laisser s'exprimer aucune opinion et rester dans la vérité intemporelle de l'Objet Culturel. Alors, merci Fanch d'avoir mis récemment un lien vers une page de l'INA qui parle un peu du cahier des charges de FC et explique que toutes les opinions doivent y être entendues pour éclairer le débat citoyen.

Parlons aussi du documentaire "non culturel" qui n'a rien à faire à l'antenne. Il n'est bien sûr là que pour compenser la fausse mauvaise conscience des gauchistes incrustés à nos frais à la radio. Alors, c'est vrai que quand j'entends Sonia Kronlund nous faire l'article sur les maîtres-nageurs, je fais la grimace. Moins quand il s'agit de libertinage (vous aussi, Lola? ah, cette concupiscence..), mais je me dis que c'est pas très culturel tout ça. Le vieux Ness a encore raison. Quand même: enlevez votre filtre à moraline, et dites-vous que dans une radio qui parle de politique internationale, d'économie mondiale, de droit civil ou pénal, d'éthique, de découvertes scientifiques, de controverses philosophiques, etc, etc, il puisse paraître normal de faire voir la société à partir d'un autre angle, de s'intéresser à des gens qui ne sont pas au menu si souvent. En fait, moi j'écoute ça sans mauvaise conscience, sans avoir l'impression de commettre un crime contre la culture. Des médecins urgentistes, des élèves pensionnaires dans un lycée agricole, des participants à un cours d'alphabétisation... J'apprends des choses sur mon pays que je n'apprendrais pas autrement. En plus, comme vous le dites vous-même, c'est souvent bien fait. Alors, parfois c'est sans intérêt, parfois c'est lourd idéologiquement, c'est peut-être trop souvent dans la semaine... Tout ça, c'est des choix éditoriaux à discuter. Mais, encore une fois, comment satisfaire à tout et satisfaire tout le monde? Parfois, FC tente des aventures originales, comme Travaux Publics, où JL essaie de combiner plein d'objectifs à la fois, et nous donne une émission certainement très éprouvante pour lui et son équipe, mais très attachante pour beaucoup d'auditeurs dont je faisais partie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme quolibets de votre part, comme jugements méprisants sur ce "pauvre Jean"!

Ca m'amène à un dernier point. La galerie de portraits. L'"art de la caricature". Moi, j'ai eu plus souvent l'impression de voir des lycéens du fond de la classe, brillants ou se tenant pour tels, occupés à compter les tics du prof, à chercher toutes les occasions de se montrer supérieurs... Je suis étonné par une espèce de phénomène d'imitation dans la détestation: on répète inlassablement que c'est répétitif, on est idéologiquement convaincu que l'idéologie est détestable, on reproche de façon très prétentieuse aux autres d'être prétentieux... Vous n'avez pas remarqué? Je suis sans doute victime moi-même du phénomène. François saura me le montrer.

Et pourtant, malgré toutes ces objections, je trouve que c'est intéressant d'avoir créé ce forum. Je trouve aussi que Nessie et d'autres disent des tas de trucs intéressants, et montrent un véritable amour de la radio. Il y a quelques aspects dommageables, que j'ai voulu exprimer, et qui me paraissent, pour le coup, aller plus sûrement vers la fermeture des bibliothèques. Officiellement, c'est la défense du patrimoine, mais dans la pratique ça ressemble plus à une Tea party.

C'est d'une traite et c'est trop long, mais tant pis. A la prochaine, peut-être.