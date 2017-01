@ Philaunet - 1000 mercis pour ce lien



Invention littéraire est bien le mot qui convient pour André Frédérique, homme de radio qui réalisa quelques exploits au temps du club d'essai, prince de l'humour noir et quasi-inventeur du second degré (du moins premier exploitant-diffuseur de cette formule due à son ami Pierre Barbaud) est devenu post-mortem un enfant chéri de France Culture, grâce à Jean Chouquet et Bertrand Jérôme qui, d'émissions spéciales en séquences spéciales dans des émissions ordinaires -notamment aux Papous dans la tête, invention littéraire encore et toujours- ont donné à entendre probablement toute son œuvre poétique connue, faute de pouvoir y mettre en fiction radio son roman inachevé (La grande fugue), trop leste et dont je poserais volontiers le premier chapitre ou au moins la première page dans notre fil "Bouquinaille".



"Fred" ainsi l'appelait-on , était un grand loufoque, un artisan du canular, et comme son ami Carmet un excentrique dont la fantaisie au quotidien avait quelque chose de grinçant car sauf si l'on était de ses intimes, il était difficile de savoir s'il plaisantait, purement et simplement, ou s'il était en train de délirer. Il avait, comme plus tard saura le faire Michel Serrault, l'art de conserver la plus grande impassibilité tout en destabilisant en moins de deux n'importe quand n'importe qui et même plusieurs de ces n'importe qui, par exemple toute une salle comme ce fameux soir où sur la scène du théâtre Gramont, pour sa rubrique dans l'émission de Philippe Soupault "Prenez garde à la poche", en présence de Jean Poiret et Michel Serrault (justement) médusés, il interviewa un poireau. Car avec lui, les canulars tout comme les jeux les plus insolites, ne s'arrêtaient jamais à l'idée, mais passaient toujours dans les actes. Ainsi des touristes innocents lui doivent d'avoir passé une semaine dans le Berry Vulgaire où ils furent voiturés contre espèces sonnantes dans un car loué et conduit par Jean Carmet en tenue de chauffeur. Avec ses amis toujours prêts à obtempérer il organisait aussi un récurrent concours de la plus mauvaise pâtisserie, qui consistait à ramener le gâteau le plus mauvais acheté le dimanche matin. On lui doit encore l'idée du dîner de cons, qui fut exploitée ultérieurement comme on sait. On lui doit, on lui doit....



Cela dit, on n'entre pas si facilement dans l'univers poétique et quelque peu sordide d'André Frédérique. Un des meilleurs participants des Papous dans la tête, Emmanuel Brouillard qui pratiquait à l'occasion lui aussi un humour glaçant et qui a tiré sa révérence volontairement, imitant peut-être à 50 ans d'intervalle le pharmacien doublement faillitaire, un dimanche midi faisait son portrait en ces termes : "André Frédérique avec son humour qui mettait le monde en morceaux, au point qu'un jour il ne lui est plus resté assez de force pour les ramasser". (je cite de mémoire)



"Fred" a laissé un nombre considérable de ces poèmes tristes, disperses dans des revues et on sait ce qu'étaient en cette époque les revues : innombrables, souvent éphémères. Aussi les spécialistes continuent à traquer les inédits et même à celui qui ne les traque pas il arrive d'en trouver. Ainsi il y a 25 ans fort occupé à la cérémonie des emplettes hebdomadaires au marché du livre ancien, dans une feuille de chou dont je n'ai retenu ni le titre ni la date voila que je tombe sur cet onzain que je me suis empressé d'apprendre par cœur. Ici à tous je le donne pour ce qu'il vaut - Atassion c'est du brutal :



"- Général Couillaucul de mes deux légionnaires,

Avez-vous en tétant le sein de votre mère

goûté au colostrum des gloires militaires ?



- Oui, j'ai sucé le sang de la France éternelle

ça sentait l'arsenic et la vieille dentelle,

dentelle dans laquelle eut longtemps végété

la grabataire abjecte du quartier réservé.



J'ai vu tous les combats, connu tous les triomphes,

mais je préfère encore aux oripeaux de honte

déguster en bavant sur le comptoir qui poisse

l'absinthe de jésus et le vin des paroisses."



Pour le cas où il n'aurait pas encore rejoint le Fonds André Frédérique, je me suis promis d'envoyer un jour ce texte aux gardiens du royaume, l'excellent Claude Daubercies ou l'inépuisable Sylvain Goudemarre. Mais à force de passer tout mon temps de loisir à chasser l'antanaclase dans le Haut-Orénoque, je manque à tous mes devoirs envers les meilleurs serviteurs du patrimoine.