Sur les docks reçoit de nouveau un prix, en l'occurrence le prix ONDAS.Je cite non pas in extenso mais en partie et en remodelant le tout :Rem sur le dernier point : ça c'est pas si vrai, non pas au sens strict mais au sens général du message cf en fin de contrib.Ce qu'on peut déplorer : que ce soit encore pour un documentaire de sauciété que les prix radio se fassent entendre. Où passe la création chez Ondas, et que s'y passe-t-il en la matière ? Bon cela dit, quand on voit que même les prix Nobel sont devenus des prix politiques et même en littérature (après tout en cela ils ne trahissent pas vraiment leur fondateur) tout comme la localisation des Jeux Olympiques, on se dit que c'est pas si étonnant que la radio soit infectée du même virus idéologique. Et ça donne encore un peu plus raison à ceux qui arguent que tout est politique. Tout est politique, certes, mais aussi : est-ce que par hasard, "tout" ne serait-il pas "un peu trop" politique ?Arrêtons de râler.Ou bien râlez après moi.Mais après tout l'émission est bien faite.Perso j'avais trouvé tout de même plus juste un numéro des "temps qui courent" en 2005 ou 2006, à moins même que ce ne soit un "Pieds sur terre". Mais enfin c'est bien une question secondaire. Et si la station est récompensée pour la qualité de son travail, et en espérant que les dérives idéologiques ne viennent pas trop infecter les délibérations, alors ne boudons pas.Le documentaire « Les corps solidaires » sera rediffusé le 20 novembre 2009 de 17h à 18h dans « Sur les docks ».