Sur le dernier point (tarifer le podcast) on ne peut qu'espérer que ça restera lettre-morte. On se demande comment son excellence Olivier Poivre d'Arvor, commandeur des ignorants, préfet des pommadeurs et calife du Tartuffiat national, a bien pu accueillir cette déclaration qui laisse entrevoir la mise à la poubelle de ses efforts pour étendre au public la mise à disposition du fonds radio. Ce en quoi il faut lui reconnaître une réelle réussite avec l'extension du podcast à 1 an et de la réécoute à 1 000 jours, l'abandon de la multidiffusion dans les nuits au profit du retour des archives, et la création d'une audiothèque de théâtre et fictions sur le site de FC.



L'effort d'OPA sur l'offre radiophonique en conserve est d'ailleurs la seule de ses actions qui aura signalé un quelconque souci du public. Tout cela peut-il être mis en danger par le ballon d'essai qu'a lancé le jeune mégalomane parvenu à la tête du groupe de radio sans expérience autre que celle d'administrateur ? On n'en sait toujours rien. Faut-il guetter un signe ?