Les amateurs de radio historique feront peut-être un peu hâtivement la distinction entre. Non à tort, mais tout de même : certes il y a bien un recoupement entre les deux, de même qu'il y a un recoupement entre l'humour et le comique, toutefois ce sont là deux choses bien distinctes.La grossièreté notamment est très facile à définir, mais la vulgarité non. Depuis quelque temps je travaille ce sujet comme une pâte et je dois admettre que si la pâte lève eh bien elle lève par trop, et dans tous les sens ou presque. Oui c'est la débâcle sémantique, et comme en la matière je ne chéris guère l'embâcle, j'invite les forumeurs à y déposer leur grain. De sel.J'ouvre ce fil donc pour en dialoguer avec les praticiens et observateurs spécialisés, qui pourront m'éclairer dans ma difficile quête.