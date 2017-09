Pour présenter la rentrée dans le fil consacré au programme de Nuit, Nessie a écrit: [..]

Rien à fêter non certainement pas. Mais on peut se satisfaire du nouvel horaire des Nuits de FC, dès mardi : de 00h55 à 5h03. Avec la disparition de Du jour au lendemain les nuits gagnent un peu d'ampleur, nous donnant maintenant des tranches de 4h, prolongées même de 75 minutes supplémentaires en fin de semaine. De quoi composer un programme élargi, par exemple vendredi 5 en alignant successivement un numéro des nuits magnétiques, 2 épisodes de feuilleton et un Bon plaisir de la meilleure période.

Ah oui, rien à fêter ?Hé, mais si !! Depuis cette rentrée, les Nuits sont disponibles au podcast pour l'ensemble, en réécoute pour toute la nuit et aussi en réécoute par émissions séparées.On ne tirera pas des coups de pétard au plafond parce qu'ici c'est pas un forum d'hystériques, mais on saluera cette excellente nouvelle, que Garbit avait d'ailleurs plusieurs fois laissé espérer, comme on avait pu le dire ici et là dans le forum.Sauf que.Sauf qu'on remarque qu'à FC tout le monde s'en fout. Faire un cadeau royal au public fidèle mais surtout sans le lui dire, parce qu'on a un autre public à flatter.Sauf que pour cette première nuit le Podcast livre autre chose non c'est pas vrai, mais si : les 3h de la première livraison, sont l'émission du 25 août dernier "Vérités et chimères du 14 juillet" (datée de 1947).N'empêche, à la page de la nuit en question, on trouve bel et bien la totalité du programme de cette nuit, en un bloc ou par morceaux. C'est l'essentiel me dira-t-on ? Mais oui, ça ne fait pas de doute. Les auditeurs de la Nuit seront plus que joyeux, surtout ceux dont la réception hertzienne était de plus en plus parasitée.Merci à FC, Merci à Philippe Garbit.Merci pour la constance dans le progrès du servicePas bravo pour l'amateurisme de ce lancement loupé, bien dans le genre de la maison.