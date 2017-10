Merci pour votre réponse, oui, Sarah Petitbon n'est pas un nom inconnu. Et oui, il faudrait bien plusieurs émissions pour circonscrire la question des énergies renouvelables, comme le souhaite Antonia. Sauf que nous sommes à France Culture et, comme son nom l'indique, en France, aussi le bavardage durant plusieurs émissions sur la conférence de presse d'un président est-il préféré à un sujet qui pourrait être traité par bien des aspects au-delà de celui de l'argent (perspectives historique, géographique, scientifique, etc).En attendant, on voit comment les industriels essaient d'appâter les gens en Grande-Bretagne : en leur proposant d'acheter des parts d'entreprise de turbines à 5 livres l'unité : People living near windfarms to be offered stakes from £5 to counter opposition . Incidemment, on apprend que le parti conservateur a promis de supprimer les subventions aux industriels du secteur en cas de victoire aux prochaines élections. En France, comme on l'apprend dans le reportage, le prix d'achat de l'électricité par le vent aux industriels est garanti par l'État via une taxe sur chaque foyer, et ce, que le pays ait ou non besoin d'électricité (qui ne peut être stockée en grandes quantités comme chacun sait).Cette pilule financière n'empêchera sans doute pas que les ventes de maisons à proximité des champs de turbines se poursuivent...Parmi les commentaires de l'article :Maida 03 November 2014 8:11amet plus informatif le commentaire de billslycat 03 November 2014 6:30am