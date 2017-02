Dans ce créneau de 11h à midi qui hésite entre d'une part la saturation par l'actualité et d'autre part la perte complète de son sujet, voici une semaine sur le son. Pourra-t-elle compenser quelque peu la disparition de Supersonic ? Hélas Florian Delorme n'est pas au niveau de Thomas Baumgartner. Mais étant donné que sur le sujet nous sommes tout de même moins gavés que d'actualité géopolitique, à l'auditeur peu informé Delorme pourra sembler moins ignorant et moins gaffeur qu'à son habitude.



L'organisation complète de la semaine témoigne de la dérive du mot, dérive bien constatable dans le métier par exemple avec la rubrique 'le son du jour' chaque matin à 7h39 : Guillaume Erner désigne par le mot 'son' n'importe quel fragment enregistré, puisé aux archives, recueilli sur le terrain ou tiré de n'importe quel corpus. "Le" son est le phénomène physique tandis qu' "un" son doit être maintenant compris comme ce qu'on appelait il y a peu encore un bobineau. La semaine est bien partie pour mélanger un peu tout : les usages de la radio, le son dans l'espace quotidien, le son considéré comme une arme. Etant donné qu'on ne sait toujours pas quel sera le thème du 4e volet, il faut s'attendre à un troisième niveau de confusion, par exemple un tableau de la musique bruitiste, puisque sur France Culture le curseur culturel semble bloqué sur les modes des années 60.



Donc ce mardi c'est en cours d'émission, vers 11h30, que j'entre dans le second volet : usages militaires et policiers du son ; le son comme arme. On lui fera le même reproche que ci-dessus : sous l'appellation de "son" on entend aussi bien le contenu et le sens, que le phénomène physique c'est à dire l'effet du phénomène acoustique sur l'organisme. Donc la torture par le son autant que l'effet psychologique par exemple à fin de harcèlement. En parlant de harcèlement, il faut quelques minutes pour s'habituer à la voix jeune de l'invitée mais comme c'est pas pire que les voix des producteurs tout juste sortis de l'école, on s'y fait. Elle semble connaître son sujet ou plus exactement elle en sait plus que nous, de là une impression de s'instruire qui pour beaucoup d'entre nous sera probablement une impression juste. Comme il est d'usage, on remarque ça et là par l'une ou l'autre incidente que l'émission est bien produite par France Culture puisque les bons et les méchants sont assez nettement désignés, enfin surtout les méchants.



Quant au contenu de cette semaine thématique :

- Hier : Corps sonores : Webradios, podcasts vers le nouvel âge d’or de la création radiophonique. Avec Christophe Deleu, Sylvain Gire.

- Aujourd'hui : le son comme arme : arme au sens propre du terme, instrument de la guerre psychologique, outil de torture. Avec Juliette Volcler.

- Demain et Jeudi : le site de France Ex-Culture n'est pas foutu de nous donner le sujet des 3e et 4e volets. Les auditeurs qui conservent quelque appétence pour cette antenne y verront peut-être une forme de torture assez habile, à condition qu'ils conservent encore la moindre illusion sur le professionnalisme maison. Tout de même grâce à une maladresse de Florian Delorme on attend pour mercredi un troisième numéro sur la pollution sonore et les remèdes qu'on peut y apporter. Aucune information sur le 4eme volet, mais il ne faut pas s'attendre à une objective analyse de la pollution idéologique, peut-être l'effet du chant des baleines (de parapluie) sur le comportement des marguerites.