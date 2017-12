Il s'agit de bonheur radiophonique, distribué en pastilles.Et alors ma tante, pour les dépôts, quelles règles à suivre ? ?Réponse :- En quantité, pas de limitation : chaque forumeur peut déposer chaque jour autant de pilules de bonheur qu'il saura en trouver dans le programme.- Ancienneté : là non plus, aucun critère ! On pourra puiser dans la journée en cours, dans la semaine passée, dans le mois ou l'année qui précède, et même dans les archives de jadis (grâce au matériel fourni en écoute à la demande par les Nuits de FC). Car la qualité ne connait pas de péremption (hormis le délai de 1000 jour pour les pastilles sonores). Etant donné leur rareté, il serait maladroit de limiter dans le temps la consommation des aliments sains.Une recommandation : la durée.- On évitera les pastilles pour brontosaure ou pour rorqual, entendez les cachets gros comme des palets de curling. En ce qui me concerne, je m'efforcerai de ne jamais dépasser la durée de 5 minutes. Mais enfin chacun fera comme il veut.J'ajouteraiune note de justification pour l'existence de ce sujet. Et puis maintenant, eh bien c'est ouvert.