@Nessie a écrit: [...] Dans le même temps une intolérance anticléricale est en train de récupérer l'événement : il faut ramener les religions à la raison et enfin appliquer rigoureusement la loi de 1905. On cherche le rapport entre un tel carnage et un éventuel non-respect de la loi de 1905. [...]

Très vite, Jean-Michel Ribes n'est plus seul : une intolérance anti-cléricale vise en bloc juifs chrétiens et musulmans.Depuis quelque temps le mot d'ordre était d'éviter l'amalgame (entre islam et islamistes, entre musulmans ordinaires et soldats du djihad), et suffisamment envahissant dans le discours public pour générer l'ironie à l'encontre du slogan 'padamalgam' qui devient à son tour une vignette de moquerie.Encore plus délirant donc apparait l'amalgame entre d'une part les crimes de mercredi et d'hier vendredi, et d'autre part l'esprit religieux. Ce dernier se voit en bloc désigné comme l'ennemi, au mépris d'une évidence dont on s'étonne qu'elle échappe aux anticléricaux : les fanatiques de l'islam sont contrôlés par une autorité politico-religieuse et salués en héros, alors que les attentats catholiques et les quelques cas de mass-killers juifs au contraire échappent à leur autorité religieuse qui les désavoue immédiatement.On critique à juste titre l'école qui laisse en grave déliaison des jeunes, produisant un lumpen-prolétariat et des fauves inéduqués.Mais parmi les gens très bien éduqués de notre société on trouve cette version de l'intolérance à la religion qui se paye le luxe de condamner en bloc, télescopant les époques et pratiquant en toute quiétude un amalgame largement aussi délirant que celui qu'il est de bon ton de moquer.