Well, nous voila temporairement victimes d'une traitresse manoeuvre des livreurs de pizza qui ont déclenché une opération escargot consistant non pas à livrer de la Pizza à l'escargot et pas non plus des pizzas aux escargots, mais à bloquer notre livraison de pastille. Le prétexte semble assez fumeux : les escargots prétendent que la pizza prend moins de place que la pastille c'est certainement vrai de la pizza format escargot si on la compare à la pastille format balénoptère. Le conflit a donc quelque chance de durer.



Jamais en retard d'une solution aux problèmes que nous pose l'énorme européenne (format gigantomégalothérium) et en parade à cette avalanche de mauvaise foi (de rorqual) notre forum vous livre dans ce fil provisoire je ne sais plus très bien quoi des pizzas ou des pastilles enfin vous verrez bien.





Je place à la fin de chaque message un mini-mode d'emploi.

Vous pouvez aussi faire ici la demande de pastille d'écoute. Il suffit de déposer le lien vers le post où vous comptez l'ajouter, en lisant le post je saurai alors quelle pastille fabriquer.

(Signé - L'apothicaire)