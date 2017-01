Je suis allé voir oncle Boonmee un peu par acquis de conscience mais j'en suis ressorti totalement emballé. Les images et la musique sont très belles (désolé pour cette platitude mais bon je ne vois pas quoi dire d'autre) et puis il y a quelque chose d'autre : alors qu'on a insisté sur le fait que ce film reprenait des références culturelles typiquement thailandaises (et notamment une forme d'animisme), j'y ai vu une utilisation d'un héritage franchement occidental : en vrac la photographie spirite, "la chambre obscure" de Barthes, ça m'a fait penser aussi à une pièce de JC Bailly qui met en scène la superposition de différentes strates de temps etc.

Je fais partie de ceux qui sourient un peu devant l'injonction au métissage et à la rencontre des cultures, mais là j'ai vraiment eu l'impression d'être en présence d'un dialogue authentique et fructueux entre deux traditions bien différentes.



Bref, je cherche des émissions de radio qui parleraient de ce film (pas forcément pour me conforter dans mon impression!), pour l'instant c'est un peu maigre, j'ai trouvé le masque et la plume, et une interview du réalisateur à la grande table de Broué et Gardette. Est-ce que vous avez repéré d'autres émissions que je pourrais récupérer?