A qui cherche un équivalent de Radio Mille Collines, je conseille plutôt l'écoute de Radio Courtoisie. Ce poste qui (ô ironie) contient plus de programme culturel que France Culture -et aussi la plus grande concentration de retraités dans son personnel- ne préconise pas de liquider les arabo-musulmans ou les négroïdes au crâne de je ne sais plus quelle forme, mais tente de démontrer quotidiennement que ces deux engeances nous envahissent, que leurs femmes sont des usines à gosses, que leurs familles pompent allègrement les deniers publics alimentés par le porte-monnaie des bons français, que l'hygiène de ces gens nous contamine, et que la meilleure solution serait d'organiser fissa euh pardon rapido leur retour vers n'importe où mais loin.



Pour autant sur Radio Courtoisie on n'entendra pas plus d'appel au meurtre que sur France Culture où tout au contraire domine un angélisme pro-étranger en général. Et de cet angélisme, l'immigré et ses descendants bénéficient. Il faut dire que tous ces braves gens ne portent pas comme nous autres français (même nés après 1981) le péché originel de la colonisation. Donc ils sont bons et nous mauvais ; c'est ça qu'on entend seriner sur l'antenne de FC. Là où France Culture est un peu ridicule dans son gauchisme obsessionnel et son affection pour le mode proto-scientifique en SHS (la psychanalyse, la sociologie Bourdieu, l'engagement révolutionnaire plutôt que l'étude objective), Radio-Courtoisie est assez ridicule dans sa frousse permanente des égorgeurs qui seraient déjà dans nos rues, ou plutôt occupés chez eux à astiquer leur cimeterre en attendant le grand soir pour demain matin.



Concernant Couturier, le cas est sinon plus complexe, du moins nuancé encore faudrait-il l'écouter sans a priori : il attire l'attention sur les crimes du Djihad je ne sache pas que ce faisant il soit "Mille-Collinien" ça serait plutôt l'inverse : il dénonce le meurtre de masse et le crime de guerre dont le Califat non seulement se rend coupable, mais encore se vante quotidiennement. Et dans le même temps sur son espace personnel in FaceBook, Couturier s'insurge contre le propos unilatéral qui diabolise le musulman. Je vous invite à visiter cet espace dont le défaut serait éventuellement de ne pas être censuré par son propriétaire : de là on y trouve les obsessionnels froussards, quelques trolls. Mais justement, c'est un espace de débat.



Récemment je veux dire quelques semaines avant la grève, Couturier a signalé que se développe en France un discours identique à celui que la presse collaborationniste développait chez nous contre les juifs pendant l'occupation. A cette différence près que cette fois, le réquisitoire est dirigé contre les musulmans de France : parasites, sournois, pas comme nous, hygiéniquement dangereux, armés par une puissance étrangère, j'en passe. J'avais remarqué cette chronique parce qu'ayant moi-même vu au cinéma pour la première fois de ma vie "Le dernier métro" où l'on entend lecture d'un article de "Je suis partout", le rapprochement m'avait semblé évident. Il y a actuellement en France un courant de diabolisation de l'Islam. Tactiquement parlant, ce courant de diabolisation globale fait l'affaire des djihadistes et des partisans de la guerre civile, aussi bien dans le camp idéologique "France occupée - Défends-toi" que du côté de l'islam radical rêvant d'une France régie par la Charia. Cela dit, je ne crois pas que France Culture alimente aucun des deux courants.



Couturier avait donc dépisté et dénoncé cette tendance, ce qui pour un islamophobe serait impensable. Par contre, il s'inquiète de la minorité qui tente d'importer le Djihad sur notre sol. Or cette minorité existe. Du temps d'Abdelwahab Meddeb, Couturier faisait régulièrement la promotion de Culture d'Islam, du courant réformiste et des militants de L'Islam non politique, les mêmes qu'on entend parfois chez Laure Adler (récemment par exemple Malek Chebel). Les radicaux de l'autre camp arguent qu'il n'existe pas d'Islam laïc, ni d'Islam modéré. Quand les militants n'apportent plus rien au débat sinon la répétition obsessionnelle très vigoureusement réfutée sur le fil, ils finissent par se taire ou bien ils changent de nom et essaient autre chose, mais s'ils sont identifiés en tant que trolls, Couturier les éjecte de son mur FaceBook.



Taxer Couturier d'Islamophobie, je pense que ça ne tient pas la route. Ce qu'on trouve chez lui et qui déplait idéologiquement ne s'y trouve que parce que le débat est plural par essence. Après, la part factuellement ou logiquement erronée dans ses propos, c'est une autre histoire et les forumeurs ne se sont pas privés d'en parler en d'autres lieux de ce forum.