Il manquait en effet à ce forum la comparaison avec NPR, radio certes publique, mais financée aussi en grande partie par voie caritative (fondations, donations, mécénat etc.). Elle est très connotée "middle-class liberal", et ses auditeurs se situent souvent dans une tranche d'âge au delà de la quarantaine. Les formats sont très cadrés et millimétrés (même école que la BBC).Concernant l'art de l'entretien, oui, c'est cinglant... Peut-être est-ce parce que ces producteurs sont formés à l'école de la "talk radio", où l'on apprend à parler pendant des heures sans se répéter, à rester clairs et éloquents, à poser sa voix, à éliminer les scories, bref, de la parole au micro comme un sportif de fond s'entraîne en éliminant tout ce qui fait défaut dans son style. Laure Adler, mais aussi les Laurentin Girls n'auraient aucune chance, cela va sans dire. Un style débraillé avec trois bouts de phrases non terminées, corrigées par une proposition, puis une question, puis une affirmation, puis un silence... (avec une façon vulgaire d'étaler ses hésitations, comme si quelqu'un mangeait ostensiblement la bouche ouverte devant vous). Non, ça ne passerait pas. Terry Gross est le meilleur exemple de cette langue mûrie, articulée et éloquente (c'est l'intervieweuse vedette historique de la station). Et à l'inverse des formats de FC, c'est d'abord vers l'auditeur que la productrice se tourne, avant de s'adresser à l'invité, et le souci de l'écoute par les auditeurs est permanent. Vocalement, il y a une "curiosité" sur NPR, le "Diane Rehm Show" (format de table ronde sur les questions du jour), avec une productrice historique qui a contracté en 1998 une maladie neurologique (spasmodie dysphonique) qui rend son débit très très hâché et lent :Mais elle continue à produire ses émissions, et son statut de broadcasteuse historique fait que ses invités oublient cette particularité et les émissions se déroulent tout à fait normalement.Au sujet des commentaires d'auditeurs, là encore, distance infranchissable avec FC. FC ferme petit à petit ses espaces de commentaires sur le site, et il n'y a plus que sur FB et Twitter que ceux-ci (ceux qui n'ont pas été bloqués) peuvent s'exprimer. Et c'est pas bien beau. C'est d'un niveau atterrant. Pourquoi un tel niveau sur FC alors que la Radio 4, NPR ou This American Life semblent réunir autour d'eux une communauté d'auditeurs doués de raison et langage? A croire que le remplacement des programmes à France Culture a conduit à un profond remplacement d'auditeurs : une meute d'approbateurs à peine alphabétisés... On n'y trouve aucun commentaire sensé d'émission, aucun raisonnement, aucun prolongement, aucun débat. Etrange...