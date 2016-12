A l'opposé de cette doctrine dont on a vu les résultats je veux pas insister (je suis allé en Chine du temps de Mao)

explicitement

Démonstration en deux temps avant un bref commentaire :a) Le, Michel Jouvet invité pour faire le point sur ses découvertes et ses recherches sur le sommeil et le rêve (recherches qui sont toujours en cours), disait ceci à 20'15 : [son mp3="http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cruiser-production/static/culture/sons/2013/04/s15/RF_20093FB1-5335-4F5F-8EE8-8C58169497C6_GENE.MP3" debut="20:15" fin="21:55"]Sans être anecdotique pour tout le monde, le propos n'est pas d'une importance fondamentale dans le fil de l'émission. D'ailleurs c'était un numéro plutôt intéressant car l'homme est sérieux et Michel Alberganti n'est jamais meilleur que quand il reçoit des gens sérieux. Quand il reçoit des idéologues ou des camelots c'est autre chose .Notez bien ceci que dit Jouvet un peu avant que le compteur de la pastille ci-dessus affiche 1'00 : "Première hypothèse due à Skinner : c'est l'environnement qui fait l'homme. Ca a abouti à Marx, Lénine, Staline, Mao. Changez l'environnement vous changez l'homme !il y a l'autre hypothèse, structuraliste ... ".b) Le deuxième épisode de la démonstration nous emmène 13 jours plus tard dans La grande table, finement présentée comme "Le magazine des idées et de la culture" et on va voir quel traitement subissent l'une et l'autre. Donc le 25 avril de la même année on y pouvait entendre cette citation prise dans le Science publique, précisément l'extrait distingué. C'était lors d'un numéro intituléà 16'50 : [son mp3="http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cruiser-production/static/culture/sons/2013/04/s17/NET_FC_d79f352e-591b-4c0d-8b46-695900053b3d.mp3" debut="16:50" fin="18:30"]c) On reconnaît la voix de Michel Jouvet et on remarque que ses propos ont été allégés de la partie signalée 2 paragraphes plus haut (soulignée) qui a été simplement retirée.Avant de continuer, je rappelle que les extraits ci-dessus viennent directement du site de FC, et que notre forum n'a pas les moyens de procéder à des coupes en cours de défilement.d) On remarque donc à 13 jours d'intervalle une toute petite chose : la disparition d'une incidente, pas très longue, pas très importante, mais qui semble avoir mérité le coup de ciseau. Pour qu'on puisse vérifier, j'ai donné plus haut le minutage exact que je peux préciser : la partie manquante est à 20'55 dans l'émission d'Alberganti et le coup de ciseau apparait à 17'10 dans celle de Caroline Broué. Caroline qui d'ailleurs en bout d'extrait parle de "provocation". Mais n'aura pas survécu à la censure interne cette provocation de Jouvet qui consistait à dénigrerles régimes d'inspiration marxiste.Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat : on a fait sauter un petit morceau de phrase ? la belle affaire. Aneffet, le propos scientifique de Michel Jouvet n'en sort pas fondamentalement déformé. Seulement cet extrait pour le couper, il fallait le vouloir, parce qu'on le trouvait insupportable. Il fallait vouloir supprimer un jugement négatif sur l'application du marxisme. Supprimer une toute petite remarque que l'auditeur peut à peine remarquer, mais qui était probablement trop difficile à supporter pour l'équipe. Chaque fois qu'ils entendent dire du mal du marxisme ça leur colle un stress tel qu'ils perdent environ 30'' d'espérance de vie alors dame, on comprend qu'ils commencent à s'inquiéter les pauvres choupinets...