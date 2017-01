« Le secret professionnel » diffusé aujourd'hui concernait un sujet tout à fait digne d'intérêt*, malheureusement cette émission consistait dans un entretien avec l'histrionesque Philippe Sollers**. Dans l'introduction de son émission, M. Chardantzig (alors fort peu « Chardantzig ») porta le jugement suivant : « (…) ce qui me paraît encore plus littéraire c'est de donner à des lieux des noms de personnages de fiction ça c'est vraiment penser que la littérature existe que la fiction fait partie de la vie au même titre que c'qu'on appelle le réel je n'en connais que quelques exemples il y a dans l'Etat de New York un pont Rip Van Winkle d'après le personnage de Washington Irving il y a dans la ville de Paris une rue Lucien Leuwen d'après le personnage de Stendhal*** (…). »[son mp3="http://franceculture.fr/sites/default/files/sons/2015/06/s25/RF_4FC29118-1311-4B8A-89FD-0CC81EF85E4F_GENE.MP3" debut="00:55" fin="01:27"]A ces grands et beaux exemples (« métaleptogène »), je me permets d'ajouter ceux-ci. A Nantes, patrie de Jules Verne, (à tout le moins) quatre voies portent des noms de personnages fictionnels : les rues Michel Strogoff, du capitaine Nemo, Phileas Fogg (toutes les trois proches du boulevard Jules Verne) et (non loin de la basilique Saint-Donatien dont la toiture vient de brûler) une impasse du chevalier des Grieux (à proximité d'une avenue Manon)****. [J'ignore s'il est un lien entre l'abbé Prévost et Nantes.]* « Le secret professionnel de James Joyce et du Bloosmday [sic] »** Comme à l'ordinaire, M. Joyaux parlait de manière diffuse voire confuse ; il s'inquiétait moins du sujet que de lui-même (le seul sujet qui vaille sans doute à ses propres yeux) ; il ne manifestait point enfin une connaissance très sûre du roman auquel se rapportait pourtant l'émission (voilà peut-être pourquoi il parlait si souvent d'autres choses).*** Cf. Gérard Genette,, p. 12.**** L'idée d'caractérise bien l'amour (du chevalier pour Manon).