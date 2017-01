@Alain Machefert a écrit: Je n'ai pas trouvé d'enquêtes plus récentes mais celle de Marianne en 2012 est intéressante.

http://www.marianne.net/La-couleur-politique-des-medias_a217177.html



FC manque à l'appel, par sa petite taille sans doute.

En ce qui concerne Europe 1, avec un auditoire plutôt équilibré et un PDG, Denis Olivennes, plutôt de gauche, il me semble que sa vraie couleur politique soit le "pognon", ce qui, pour une entreprise privée, est logique.



Plutôt que de s'en remettre à, mieux vaut écouter la station et ses chroniqueurs. Le groupe Lagardère est ouvertement hostile à ce qui ressemble de près ou de loin au service public. Raphaël Enthoven a ses raisons de le rejoindre, celles que j'ai mentionnées plus haut. Comme beaucoup, il s'est fait une notoriété grâce au service public et va en retirer les bénéfices dans le privé. À quand Voinchet à RMC avec son ami et modèle Bourdin ?En attendant, à ceux qui conchient le service public audiovisuel à la française, je demande combien de fichiers d'émissions culturelles ils ont dans leurs disque durs en provenance de RTL, Europe1, RMC, BFM et Radio Classique. Un de ces jours on parlera des systèmes à l'étranger, ça va réduire les ardeurs critiques envers Radio France.