Par ailleurs, les comptes de Radio-France ne sont-ils pas publics ? Une discussion sérieuse nécessite une enquête sérieuse, et ne saurait se suffire de quelques chiffres raclés cà et là et qui visent surtout à faire impression. Car pour qui s'intéresse non à la chasse au hauts salaires, mais à la gestion budgétaire de FC et à son impact sur les émissions, il y a bien d'autres questions à se poser. Le post de pb semble dire (même s'il ne le dit pas) qu'en un mois, un chroniqueur qui fournit entre 1h et 2h de radio (22 x 3à4') coute 4 fois plus cher qu'un documentaire de 90'. C'est oublier qu'une minute de chronique c'est une minute de direct. On peut la juger trop cher payée si on se rapporte au salaire du chroniqueur, surtout si c'est un gourmand. N'empêche que les 4000 € mensuels de certains chroniqueurs des matins ne viennent pas pomper le budget de 4 documents d’1h payés 1000 € chacun, à des intervenants moins chers.



En clair : les salaires ici mentionnés (noter que le post ne dit pas toujours clairement à qui ils sont versés ni pour quoi faire) ne peuvent servir à monter qu’un indicateur biaisé. Tant qu'on ne prend pas en compte le coût de la minute de radio de chacune des émissions en fonction des différents modes de fabrication (direct, journal, documentaire, magazine direct, entretien monté), on ne peut opérer aucune comparaison instructive sur le coût radio. La seule chose qu'on peut dire c'est que le chroniqueur de 8h15 coute plus cher que celui de 6h55. C'est maigre.



On a donc besoin de connaitre, non pas des salaires, mais des coûts de production, disons à la minute si on veut partir du salaire versé à la chronique quotidienne, et sinon il doit bien y avoir un cout horaire moyen (ma propre imprécision en la matière montre que je suis néophyte en cette réflexion, et sans les 200 informateurs de PB, aussi on excusera mes erreurs). En première approximation, ce dont nous aurions besoin c’est plutôt de ceci :

a) coût moyen d’une durée donnée pour la chronique d'un journaliste célèbre qu'on choisit d'employer et de rémunérer en fonction de son prix sur le marché de l'emploi (alors qu'on pourrait très bien s'en passer, mais c'est bien là un choix éditorial)

b) coût moyen d’une durée donnée pour le documentaire culturel

c) coût moyen d’une durée donnée pour le documentaire moderne, style "pieds sur terre" ou "sur les docks"

d) coût moyen d’une durée donnée pour le journal

e) coût moyen d’une durée donnée pour les différents magazines en direct : on devine que le coût de "A plus d'un titre" pourrait être assez différent de celui des "Nouveaux chemins de la connaissance"

Toutes questions qui supposent de savoir de quoi se compose le coût de chaque catégorie d'émissions (matériel, équipement, personnel, invités, archives, déplacements).



En clair si on veut tirer quelque enseignement des coûts de production, le minimum est d'établir les coûts réels pour les catégories pertinentes, elles-mêmes déterminées par une analyse préalable du programme. A défaut, ce genre de liste n'est que nuage de fumée. Et pour ce qui est de l’effet sur la qualité des programmes, ça sera de toutes façons une question autrement vaste et difficile, et surtout qualitative.



./...