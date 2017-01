Merci Alain Machefert pour votre réponse dans ce fil, j'apprécie.Oui, je pense aussi que ce n'est pas très service public et qu'il y a un déraillement dans la création de ce montage qu'on trouve sans doute sous une autre forme sur des sites d'extrême-droite. J'en ai relevé l'existence, car cela m'étonne fort de la télé publique allemande et qu'il est symptomatique d'un chamboulement des principes.Les chiffres : ce sont ceux des autorités pour ce qui concerne les derniers jours. N'extrapolez pas sur une année. Le gouvernement allemand tablait sur 800 000 entrants pour l'année 2015. Les six premiers mois ont vu des entrées relativement modestes (à l'échelle de ce que veut recevoir l'Allemagne). Les entrées se sont accélérées au second semestre et se poursuivent au même rythme. D'autres prévisions prenant en compte le développement depuis l'été donnent un chiffre de migrants pour 2015 se situant entre 1 million et 1,5 million si les conditions restent identiques.Pour information, de grandes villes (Berlin, Hambourg, etc.) commencent à réquisitionner des locaux pour héberger les gens avant l'hiver.Cette émission de débat Städte unter Druck – Wo sollen Flüchtlinge künftig wohnen? * (Des villes sous pression - Où les réfugiés doivent-ils habiter ?) montre bien le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses villes (dont Fribourg) et montre également le grand enthousiasme de certaines entreprises et de certains corps de métier pour le phénomène ("eine Riesenchance!"). Normal, les architectes, constructeurs, aménageurs, vendeurs de mobiliers, etc, se voient déjà avec de solides contrats pour des années. De leur point de vue, il n'y a donc aucun problème, c'est en effet une chance gigantesque et un bonheur (je cite).* SWR2 Forum SENDETERMIN Do, 24.9. | 17.05 Uhr | SWR2