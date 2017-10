Alain Machefert a écrit: (...) Oui il est triste de voir le service public, en Allemagne ou en France, attiré par le sensationnel, le vide de la pensée, la politique de la part de marché; ce qui me conduit au second point, les chiffres.

Ne vous inquiétez pas, je n'extrapole pas. Mais certains le font. J'ai beaucoup étudié les statistiques et les probabilités, et je "souffre" beaucoup de cette avalanche de chiffres jetés en pâture à des populations mal préparées à les interpréter, et donc facilement manipulables.

Peut-être aussi ce reportage d'ARD a-t-il souhaité faire entendre un autre son de cloche que celui de la majorité des médias publics allemands ? Car en ce moment, une radio influente comme SWR 2 invite à des débats uniquement des participants favorables à l'arrivée de migrants musulmans. Que ce soit pour l'école, le travail, l'hébergement ou les traditions culturelles et les droits de l'homme, les invités sont optimistes et ne voient aucun problème particulier. Quand dans cette émission du jour Verändern muslimische Flüchtlinge die deutsche Gesellschaft? ), le présentateur pose la question du droit des femmes dans la religion musulmane, il s'entend immédiatement répondre que le christianisme ne donne pas non plus à la femme un rôle égal à celui de l'homme.Ce n'est pas le lieu ici d'exposer ce qui constitue l'esprit dominant d'une certaine classe d'intellectuels allemands, mais de signaler qu'il semble que par essence la radio culturelle de service public est marquée, sinon définie, par un idéalisme et une propension à dire ce qui est considéré comme juste en matière de morale et à tancer plus ou moins autoritairement ceux qui ont une autre approche.La BBC est considérée par nombre de gens comme un repaire de gauchistes, on sait ce qu'il en est de France Inter et de France Culture. La RTBF via ses descriptifs dene déroge pas à cette tendance. Quant à SWR 2, elle se voit adresser, dans le courrier des lecteurs, les mêmes reproches de partialité. Un paradigme constitutif de la radio publique culturelle ?