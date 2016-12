Merci Philaunet pour l'ouverture de ce fil. Il me semble en effet qu'une observation attentive des soutiens de F.C., qu'on les appelle : partenaires/publicitaires/co-producteurs, aidera l'auditeur à se figurer plus nettement les tenants et aboutissants des émissions proposées à son écoute.J'aimerais pour ma part attirer l'attention sur le récent cinquantenaire de F.C. qui eut lieu les 6, 7 et 8 septembre 2013 au Palais de Tokyo. Une communication importante avait alors été déployée pour promouvoir, rien que ça.Bon, on ne devait pas en être loin, le Palais de Tokyo est aujourd'hui le plus grand centre d'art européen. Il est présidé depuis juin 2011 par Jean de Loisy. Le même Jean de Loisy qui est à la production de l'émission Les regardeurs et depuis peu , à la direction de la prochaine Nuit Blanche parisienne. Or, heureuse coïncidence, la première des Regardeurs et le cinquantième anniversaire de la chaîne eurent lieu en même temps au Palais de Tokyo. Echange de bon procédé ?Toujours est-il que F.C. fait partie des partenaires médias permanents du Palais de Tokyo (visible en première page du site du musée et sur chaque page cliquée). En retour, J. de Loisy ne se prive pas d'inviter dans son émission des artistes qu'il a programmés quelques mois auparavant au Palais de Tokyo (c'est bien simple, 100% des artistes contemporains conviés le sont). Parfois, le lien renvoyant vers leur oeuvre ne s'en cache pas : par exemple ici , avec le travail d'E. Richer sous lequel il est écrit : "sur le site du Palais de Tokyo". Et dire qu'on a cherché des noises à C. Fellous parce qu'elle invitait des écrivains dont elle éditait les livres.Concernant le contenu : d'abord intéressé, j'ai cessé mon écoute après les deux premières années, de plus en plus déçu. A titre de comparaison, l'émission Peinture fraîche était bien plus structurée. Je garde également un excellent souvenir de l'émission co-produite par M. Farine intitulée : Ultra contemporain. Je ne comprends pas son actuel reclassement au rayon poésie, qui n'est, semble-t-il pas son domaine.Un dernier mot sur le partenariat F.C. du siège T.G.V. 1ère classe. A t-il été choisi ou de fait, imposé par le Palais de Tokyo qui (mécénat oblige sans doute) en organisait l'événement ?