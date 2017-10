Pendant que France Culture ne donne plus aucune nouvelle de Michel Houellebecq pour cause d'incompatibilité idéologique, celui-ci trace sa route dans divers pays. Après avoir reçu un prix à Berlin (cf. Discours de Michel Houellebecq pour la réception du prix ''Frank-Schirrmacher'' ), le voici en Argentine où le journaliste d'El Pais s'étonne de voir une telle affluence (un millier de personnes) pour une conversation à la tribune entre l'écrivain français et un écrivain argentin Gonzalo Garcés, le 10 novembre à Buenos Aires, un jour de match de football entre l'Argentine et le Brésil.Titre de l'article : Houellebecq: “Los intelectuales han abandonado a la izquierda” Si l'affirmation que les intellectuels ont abandonné la gauche est juste, la question se pose : les producteurs et journalistes de France Culture, qui en majorité se déclarent de gauche, sont-ils des intellectuels ?Avec une telle affirmation, on comprend que Michel Houellebecq a peu de chances de se retrouver derrière un micro de France Culture.