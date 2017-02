treize mois

Le site Un nouveau franceculture.fr a 42 commentaires (on ne parle pas de ceux non publiés). Une chose m'échappe : les réponses de Florent Latrive, qui a travaillé 13 mois () sur le projet de refonte, sont des dégagements en touche. « Soyez patients » ou « nous améliorons l'outil » ou d'autres formules du même acabit révèlent l'impréparation lors de la mise en fonction du nouveau site. Imagine-t-on un quelconque produit non fini et non testé affligé d'une grande quantité de défauts mis sur le marché ? Treize mois de « travail » et ne pas avoir testé le lecteur d'émission en direct ou en différé qui est une des fonctions les plus utilisées ? Voir à ce sujet les remarques dans ce fil et sur le site de FC. M. Latrive ne semble pas savoir que la radio est un média qui... s'écoute et qu'actuellement c'est l'écoute en ligne ou en podcast et non à partir d'un poste TSF qui est son avenir...