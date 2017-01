Bonjour et bienvenue sur ce forum. Vous y trouverez des lecteurs muets et des interlocuteurs sporadiques, les uns bavards les autres laconiques. Mais l'absence de réponse ne signifie pas l'indifférence ; de même qu'une réponse tranchée ou écrite dans un style sec ne signifie pas nécessairement l'agressivité (je vous dis ça parce qu'il y a dans ce forum des gros susceptibles).



Le texte de cette chanson est-il politiquement incorrect ? Je n'utilise jamais ce genre de qualificatif, mais il me semble que l'espèce de leçon philosophique servie par cette chanson n'est pas trop agressive, c'est sa principale qualité. Donc pas trop rentre-dedans pour les chatouilleux du sacré, surtout qu'elle essaie de les mettre tous sur le même plan. C'est un anti-cléricalisme soft et non-violent, c'est ça ? S'il n'y avait l'ouverture "dans ces sectes démodées" on pourrait y voir une leçon de relativisme, en substance : en fin de compte entre ces différentes religions il n'y a pas tant de différence que ça, puisqu'elles ne varient que par leurs options et non par les principes de leur pratique (il y a les rites, les prescriptions, les interdictions). A moins que cette profusion de traits décrits sur un ton plus ou moins distancé ne se veuille une attaque en règle ? Je note que l'auteur du texte ne connait apparemment pas la signification lexicale du mot secte et encore moins sa signification sociologique, il préfère prendre le mot dans son sens commun, courant, comme il est d'usage de le faire dans la chanson engagée. Il faut espérer que ça restera de la chanson car quoique je ne partage aucune de ces croyances, je suis attaché à la liberté des convictions religieuses tant qu'elles restent une affaire privée et personnelle, un choix de vie un choix spirituel. Cela dit je suis un peu effaré par l'anticléricalisme montant, et je ne suis pas pour l'effacement des religions comme si c'étaient des éléments de la vie sociale à effacer de l'espace public.



A part ça votre question pose comme une exclusive ce qui peut-être n'en est pas une. Vous dites : "est-ce politiquement incorrect ou est-ce un simple constat ?". Mais un constat est censé être objectif, or le qualificatif "politiquement correct/incorrect" est une étiquette plutôt subjectivement posée. On peut imaginer qu'un constat tout ce qu'il y a de plus objectif et même scientifiquement établi, soit politiquement incorrect. Par exemple la supériorité économique du capitalisme, ou le racisme des noirs d'Afrique ou encore la violence des palestiniens, eh bien si on vient à présenter ce genre de choses en tant que thèse et si on apporte des arguments à l'appui pour que la thèse commence par un constat, je crois que ça va être politiquement très très incorrect.



Donc pour répondre à votre question, je ne la trouve pas politiquement incorrecte mais j'ai pu louper l'essentiel de son message. Quant au constat, il est bien superficiel puisqu'il se limite aux conduites formelles et ne semble guère se préoccuper de l'aspect spirituel de la chose, et pas non plus de la fonction sociale des religions mais on ne peut pas demander à une chanson de résumer tout cela je sais bien.



A part ça c'est une chanson artistiquement très correcte si on trouve correct le style rive-gauche, qui en cousin du militantisme des années 70, est un autre cas de secte démodée, faiblarde en musique autant qu'en paroles avec ses rimes de mirliton et son message idéologique plutôt rudimentaire.



J'espère vous avoir répondu sans m'être montré désagréable. Et maintenant, à mon tour de vous poser une question : êtes-vous auditeur de l'émission d'Hélène Hazéra, "Chanson-Boum" ?