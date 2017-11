Pas du tout, sûrement plus important que pas mal de sujets sur ce forum ... Par contre, est-ce le bon endroit? Je respecte toujours sur tous les forums l'esprit dans lequel il est conduit, la discussion sur l'objectivité des émission sur FC par rapport à la Russie et en particulier de son chef d'état n'en fait peut-être pas parti. En effet, la discussion risque de vite déborder car la russophobie ambiante l'est dans tout le paysage médiatique français et au-delà.En France, une des raisons principales est cette ignorance de la civilisation russe , entretenue par une propagande exacerbé depuis la guerre en Ukraine. Peu d'information sur la situation en essayant de comprendre les deux parties et la situation dramatique de la population civile dans les parties de l'est du pays n’intéresse plus personne. On est pris ailleurs, et de toute façon, c'est la faute à Poutine .Pour revenir à votre propos, on peut se limiter à une observation critique et attentive sur FC,je commence par ceci: titre d'un épisode "Le Monde selon H.Védrine" http://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-selon-hubert-vedrine/quand-les-russes-sagitent-en-syrie En écoutant , dès le début Védrine contredit le sens du titre. On aurait pu titrer: Quel est le sens de la présence russe en Syrie? Que font les russes en Syrie? etc. Mais les russes "s'agitent"n' est à mon avis pas adapté à la situation et a été choisi délibérément pour dévaloriser leur action.Mon impression: une préparation des esprits à une confrontation de plus en plus dure avec la Russie, il suffit de lire les déclarations venant des dirigeants de l'OTAN. Il y en a qui font froid dans le dos... Et nos médias au garde à vous.