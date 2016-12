En ce début d'année 2016 on remarque la percée fulgurante d'un hyperonyme sauvage : le qualificatif incroyable d'ailleurs accompagné de son dérivé incroyablement . Je dis 'sauvage' parce que cette promotion se fait au prix d'un affadissement de son sens, à l'instar de 'complexe' qui signifie maintenant, en plus de son sens originel (=complexe, merci de suivre) autant qu'on voudra : compliqué, difficile, ardu, incompréhensible ou trop coûteux en concentration ou en effort de description pour l'imbécile qui parle.



Mais revenons à "Incroyable" qui coiffe donc maintenant tout à la fois ses voisins naturels (étonnant, stupéfiant) et ses cousins morphologiques (remarquable, considérable). Il a le grand tort de n'être pas polarisé, ou plutôt à l'instar des gastéropodes, de servir dans les deux sens : aussi bien laudatif que péjoratif , du coup il vaudra donc pour 'grandiose' autant que pour 'atroce'. De là peut-être un surcroît de commodité qui contribue à multiplier son usage.



Depuis quelques semaines j'en pèche au moins un par jour, alors que je n'écoute pas plus de 2h de France Culture. On les trouve assez facilement, en soulevant une pierre. A tel point que depuis ce week-end j'ai entrepris de les noter dans un carnet spécialement acheté pour l'occasion. Les miens proviennent généralement des émissions les plus récentes, mais pas tous car il en apparaît parfois de façon tout aussi abusive dans des prises de parole déjà anciennes. C'est dire qu'il n'est pas nouveau, mais à l'image d'autres modes langagières il se généralise subitement. Je m'attendrais à le trouver sur-représenté chez les plus médiocres manieurs de langue parmi nos radioteurs : Mariri Cheux, Caroline Broué, Xav'e de la Porte si je ne prenais soin de les éviter. Car la fonction d'un hyperonyme est d'être la roue de secours des infirmes en lexique. Pour autant, à l'image d'autres tics de langage, on le trouvera éventuellement chez les plus soigneux sinon de langue, du moins de précision langagière (Finkielkraut, Couturier, j'attends d'en trouver un chez Jeanneney) car les tics de langage se propagent aussi par contagion, sans épargner les porteurs sains. Cette dernière étiquette ne vise aucunement les membres du premier mini-groupe, évoqués 5 lignes plus haut, et qui loin d'être assimilables à des porteurs sains, sont plutôt des foyers d'infection.