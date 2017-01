Cloaca maxima



Bonjour,

En remontant le tube du dernier Métropolitain où il a été question du brillant Pierre François Léonard Fontaine (qui, à la fin du XVIIIème se pencha sur le Cloaca maxima, le grand égout de la Rome antique) quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver dans un tel forum. Permettez-moi de me présenter.

Défroqué hypothétique et provincial d’un groupuscule souterrain parisien, je m’appelle Lazare Delvoye. Quand je ne souterraine pas physiquement, je chausse mon e-frontale pour tracer la canaille du web. Et mon frometoscope à cheveu s’est soudainement agité à l’approche de votre plomberie. Données que j’ai croisé avec celles des quelques reniflomètres que j’ai clandestinement placé dans la tripaille de la Maison ronde, et qui m’indiquent une très forte odeur de camembert en provenance d’ici-même. Etant à la recherche d’un sapeur notoire, je me permet de m’embusquer discrètement ici. Et d’attendre.