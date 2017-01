Pour lienter en interne vers un des posts, du forum, voici comment faire :- soit tu repiques l'adresse dans ta barre de bas d'écran : l'adresse apparait quand tu positionnes ton curseur de souris sur le titre du post en orange gras. Ainsi pour ce post quand tu stabilises ton curseur de souris sur le titre ""mais comment faiw ??" tu dois voir ladite adresse inscrite dans ta barre de bas d'écran, celle où d'habitude il y a des trucs comme "terminé" ou "cherche, cherche .....". Il faudrait recopier la ligne cabalistique dans son entier et c'est emmerdant. Donc ...- plus rapide : reconstruire l'adresse désirée en partant de l'adresse de page puisque cette dernière apparait dans ta fenêtre de navigateur ; atassion il faudra la modifier avec 2 changements :a) supprimant une fois les deux caractères << /# >> qui sont en trop au coeur de l'adresseb) ajoutant à la fin le numéro du post (répéré dans la manipe précédente, précédé d'un << # >>Application sur le présent post :- son adresse apparait dans ta barre de bas-de-navig' si tu positionnes ton curseur de souris sur le titre ""mais comment faiw ??" en l'occurrence tu dois lire ceci : << http://www.regardfc.com/t301-dysfonctionnements-du-forum#9823 >>Alors pour reconstituer l'adresse désirée :a) la plus grande part est déjà dans l'adresse de la page en fenetre de navigateur, soit : << http://www.regardfc.com/#/t301-dysfonctionnements-du-forum >> note bien qu'ici il n'y a pas de numéro final et qu'il y a 2 caracètres en trop que nous allons retirer. Donc :b) tu l'alléges en son milieu du # et d'un des slashes, ainsi elle devient : << http://www.regardfc.com/t301-dysfonctionnements-du-forum >>c) tu ajoutes le # et le numéro de post, repéré et noté lors de la manipe expliquée plus haut, donc tu ajoutes ceci : << #9823 >>d) ce qui donne : http://www.regardfc.com/t301-dysfonctionnements-du-forum#9823 Si vraiment c'est impratiquable, je viens de retrouver un vieux mode d'emploi qui dit la même chose peut-être en plus clair, ici : http://www.regardfc.com/t316-pour-creer-un-lien#7462