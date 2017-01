./...



De façon générale, je l'ai dit, les documentaire produits par LCP/AN me déçoivent et j'y retrouve bien des reproches que nous adressons déjà à France (in) Culture, notamment leur pertinence est souvent discutable, et la présentation des faits est couramment tendancieuse quand on n'y décèle pas carrément une opération de bourrage de crâne. Du côté des qualités : au moins n'y trouvera-t-on pas l'amateurisme et le négligé bavard qui caractérisent FC, peut-être parce qu'ils ne sont pas produits à la chaine par des titulaires. Au contraire chacun de ces films est une aventure personnelle et aussi bien sûr un travail d'équipe. Ca ne suffit pas pour en faire des documents fiables mais au moins ils sont présentables, compliment qu'on ne peut pas adresser si fréquemment à ce que nous propose F(i)C.



Adoncques, le film "Les temps de la radio" était ainsi présenté : "Certains moments de la radio ont traversé les époques et des émissions ont marqué leur temps. Ce documentaire revient sur les événements qui, tout au long de l'histoire de la France d'après-guerre, ont une grande influence sur la manière dont les citoyens ont appréhendé le monde. Des citoyens, des spécialistes des médias et des animateurs de ces émissions mythiques apportent leur témoignage."



Le projet n'est pas très clair : j'attendais un documentaire sur la radio peut-être avais-je mal compris les spots d'annonce, mais du moins ça me semblait en cohérence avec la proposition de débat. Au lieu de quoi, pendant 50 minutes le film retrace non des étapes ou même des événements d'histoire de la radio, mais des événements d'histoire tout court dans lesquels la radio a joué son rôle. La série s'initie avec un sujet de 5 minutes sur l'Abbé Pierre. Justifications de ce choix : l'Abbé se fit connaitre par la radio dans une émission-jeu de Zappy Max, c'était en 1952. Et c'est deux ans plus tard qu'il lui vient l'idée réellement géniale d'utiliser à la fois la radio et sa notoriété pour lancer l'appel de février 54.



Les séquences suivantes, toutes d'une durée sensiblement égale (environ 5 minutes) :

- Pendant la IV République, alors que la politique se fait à l'Assemblée nationale, c'est la radio qui informe les français et hop on visite l'hémicycle (vide), les salles de presse, le bar et en fond sonore on vous envoie quelques minutes de 'La tribune de Paris' non sans achever le sujet en vous apprenant que le Gaullisme a eu la peau de l'émission. C'est beau quand même l'honnêteté intellectuelle sur LCP-AN.

- Le putsch d'Alger réduit à zéro grâce à la radio

- La vague du yéyé grâce à SLC sur Europe 1 : avec derrière le guide Jean-Marie Périer (grand homme de radio peut-être pas mais grand homme d'image certainement) de très belles images de l'Olympia vide, puis un scopitone de Sheila, enfin des images de Johnny en scène probablement tirées du film de François Reichenbach.

- Images de Mai 68 avec en fond sonore 30'' de Jean-Claude Bourret sur le Boulevard Saint-Michel en pleine charge des CRS ("scène d'émeute extraordinaire mesdames et messieurs")

- la libération des femmes grâce à Ménie Grégoire (RTL) : voyage aux archives de cette grande dame oui c'est très intéressant mais la radio est bien loin dans le sujet

- les chroniques de Françoise Dolto pendant 3 années

- en 1980 les comiques s'emparent de la contestation politique. Ici le sujet est presque à 100% télé, faisant la part belle à Coluche et à ses sketches, mais nous le montrant en homme de micro pendant seulement une poignée de secondes. Par contre, une sociologue nous gratifie d'une analyse du comique Coluchien. Très intéressant mais pas des masses radiophonique, comme sujet.

- L'apparition des radios-libres et la sélection au fil des années (Pierre Bellanger dans les locaux de Skyrock)

- Enfin comme il est de coutume dans ces documentaires si souvent biaisés, comme si on ne cherchait même pas à masquer le fait qu'on se fout un peu de la gueule du spectateur, il faudra soigner la pertinence de l'ouverture et de la fin du film. Aussi, après la séquence sur les radios libres on feint de proposer comme modèle une formule de programme "increvable et qui dure depuis 60 ans mais qui attire les jeunes"n à ceci près qu'on en verra assez peu dans le public du studio Charles Trenet lors de cet enregistrement qu'on devine récent, vous aviez deviné qu'il s'agit ici du Masque et la plume.

