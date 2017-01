Belle trouvaille! On y relève les mêmes recherches d'équilibres, entre "analyse d'évènements", "rêve et évasion", "plus de dramatiques en journée", et des Nuits (enfin, jusqu'à 1h du mat) vues comme une radio parallèle à celle de la journée, loin de l' "analyse d'évènements". On y voit une table ronde de salle à manger, avec Antoine Vitez, avec musique sautillante et allumages de clopeaux.

Ne pas rater la séquence suivante, où l'on voit l'acteur Jacques Marin, le bistrotier/flic/concierge/chauffeur le plus célèbre de toute une génération de films.