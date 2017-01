Acrimed, une association connue de nombre de forumeurs ici. En 1999, elle avait largement relayé le mécontentement des auditeurs suite à l'arrivée de Laure Adler à la direction de France Culture ( pas à sa présidence ...), nomination que d'aucuns ont vu, à raison, comme le début de "la casse" de la station culturelle.Acrimed existe toujours, mais ne s'intéresse plus guère à France Culture (chacun son domaine ?). Ses analyses sont cependant souvent de la bonne lecture, en témoigne ce texte publié aujourd'hui Nuit debout : le crachat de Michel Onfray pour défendre Alain Finkielkraut Ayant lu avec un total effarement l'article d'Onfray, je ne peux que saluer cette remise en perspective. Par ailleurs, Michel Onfray à France Culture dans sa chronique hebdomadaire, c'est la vanité et la vacuité réunies. Il fait peur à entendre.Pour ce qui est du traitement de l'affaire du couple Finkielkraut à République, le fantasme a primé sur les faits. Au point que la presse étrangère a donné crédit à la version de l'intellectuel "chassé" à peine arrivé sur la place (il dit y être resté une heure à écouter les débats), voir par exemple l'article d'ailleurs modéré du journal conservateur allemand Die FAZ du 20 avril : Was man mit Pflastersteinen alles machen kann [Tout ce qu'il est possible de faire avec des pavés (...) Le mauvais traitement infligé au philosophe Alain Finkielkraut n'est pas un bon signe].Les faits ont d'ailleurs de moins en moins le vent en poupe dans un monde où pour attirer l'attention il faut frapper l'imagination et donc amplifier n'importe quoi en le déformant. Un extrait vidéo mis en ligne par un radiophile devenu amoureux des quelques clampins refaisant le monde (ou buvant bière après bière ou les deux) à Paris dans l'indifférence générale montre en effet un Frédéric Lordon s'égosillant dans un micro en annonçant que la plaine européenne s'embrase... Et de citer une demi-douzaine de villes où ont lieu quelques rassemblements. Lordon ressemble vaguement à Zemmour. Les jeunes et moins jeunes aiment apparemment les marionnettes. Il faut se divertir dans ce monde riche et surprotégé.