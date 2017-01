L'édition originale de " Paroles de Poilus - Lettres de la Grande Guerre édition intégrale", parue 2003 sous la responsabilité conjointe de, était alors une initiative de Jean-Pierre Guéno de Radio France entouré de nombreux intervenants spécialisés tant en matière radiophonique (France Bleu et Deutschlandfunk) qu'en matière historique (Ministère de la Défense, Historial de la Grande Guerre de Péronne).Le livre a été repris sans illustration chez Librio, mais je conseille la version avec les photos et dessins qui, tout autant que le texte initial "Les saisons de l'âme" et les "florilèges", laissent le lecteur groggy.France Bleu avait proposé en 2013 une page où l'on pouvait alors entendre une lecture de lettres choisies. Ecoutez : Lettres et paroles de Poilus . Les liens ne sont plus valides, mais l'on trouve des lectures sur d'autres sites.Sur la page de France Bleu, on trouvera un lien vers le site 14-18 Mission Centenaire qui offre beaucoup d'informations et dont la page s'ouvre actuellement, on ne sait pourquoi, sur Le football des Poilus, un football de guerre où l'on peut lire la description d'une simple distraction de 1916 dans les termes de 2016 : "." En d'autres termes, jouer au foot pour s'amuser et oublier...Il semblerait que quelqu'un ait été payé pour écrire ceci : ""."Impacté" semble ici, hélas, convenir à la situation... Comme dans le dramatique épisode relaté dans l'émission Father Browne's war photograph