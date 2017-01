[NB Voir le fil Du silence à la radio]

"* Pierre-Edouard Deldique louant une nouvelle fois Alain Corbin pour son œuvre d'historien au lieu de traiter le sujet annoncé, le livre « Histoire du silence de la Renaissance à nos jours » Le fringant et volubile journaliste fait l'inventaire de la carrière de l'historien et de sa méthode de travail jusqu'à la 20e minute (sur les 46) où il commence à trouver pertinent d'évoquer le livre.Si vous souhaitez aller directement au but sans délayage préalable, attention, le "player" de RFI est encore plus préhistorique que celui de France Culture, le curseur s'arrête à 13'42, on ne peut donc plus avancer manuellement après cette limite...Sont évoqués entre autres Fôrô (Thoreau, H.D.), toujours aussi idéalisé, Georges Rodenbach, Albert Samain (Corbin avoue une prédilection pour les poètes symbolistes) et Chateaubriand. Intéressante mais pas très originale, la question des bruits de la ville et de la campagne, au XIXe siècle et maintenant. Finalement, on est sur RFI, une antenne écoutée par... ? Des expatriés ? Des étrangers parlant français ?L'émission est de bonne qualité pour une antenne généraliste qui donne à ses auditeurs quelques effets sonores pour qu'ils restent à l'écoute, par exemple des croassements de corbeaux surajoutés aux notes des "Pas sur la neige" de Debussy...Pour comparer, allons voir sur France Culture comment l'historien Jeanneney et son équipe de documentalistes traitent le sujet avec l'historien Corbin. Il a été largement question de cette émission ici dans un post de Jean-Luuc.* Réponse d'Alain Corbin : "Compte tenu de mon âge, je crains la prochaine étape"