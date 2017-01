France Musique a mis en ligne l'opéra Il Trionfo Del Tempo e Del Disinganno de Haendel dans une version Culturebox qui ne permet pas le plein écran et qui est coupée en bas. Elle s'ouvre toute seule. Pour voir en plein écran il faut cliquer sur le titre dans la fenêtre, là vous tombez sur Georg Friedrich Haendel - Il Trionfo Del Tempo e Del Disinganno (Le triomphe du temps et de la désillusion) version Culturebox France tv info.Si l'on aime l'opéra, on se met à regarder ce qui se fait aujourd'hui en matière de mise en scène. Leest illustré dès le début par une danse lascive avec baiser homosexuel masculin en gros plan et allusion au triolisme. Il faudra que j'aille voir si le cardinal Benedetto Pamphili qui a signé le livret en 1707 permet cette interprétation. La suite est plus classique (si l'on ose dire). Mais on ne peut juger sans faire l'expérience. Avis à ceux qui ont du temps.Les vidéos liées en bas de page (d'une terrible séduction) nous font passer à une autre production, celle d' Agrippina toujours de Haendel, mise en scène de Robert Carsen, un nom devenu une référence dans ce monde. Cette fois-ci point d'hommes lascifs en slips kangourous, mais des hommes courant en slip de bain ajusté autour d'une piscine. Quels athlètes ! C'est une scène parmi d'autres (il faudrait avoir le temps de regarder l'ensemble). Très belle musique, soit dit en passant.Les (affreux) conservateurs ou simples mélomanes (l'un n'exclut pas l'autre) pourront tourner leur attention vers un concert filmé, dirigé par le plus français des chefs d'orchestre, William Christie. Le début du film pourrait troubler les carsenistes et jeter les pyistes dans d'atroces souffrances. "Musique pour le jardin du Roi" * : grandes vues sur des jardins, des musiciens en nœud papillon, des musiciennes en robe longue, etc.Je n'ai vu que le début (le temps, le temps !) : une merveille.L'offre musicale de qualité sur Internet, en audio seul ou avec images, est décoiffante. "Pourquoi encore écouter France Culture ?" ! Et écrire sur RFC ?