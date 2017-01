NB Le fil "Tous les commentaires du jour" du mois d'août est à retrouver ici

Avant la rentrée scolaire, le Figaro sort le bulldozer Redeker, l'inénarrable essayiste de science-fiction et de livres d'horreur (présentés comme livres de philosophie) dont il a déjà été question ici et là , entre autres. L'entretien qui cible les assassins et décrit l'apocalypse est titré : «L'école s'applique à effacer la civilisation française» . Le texte est en accès payant, mais plusieurs sites d'extrême-droite le reproduisent intégralement.Dans la tradition du pamphlet le plus violent, Redeker traite d'assassins toutes sortes de personnalités et met dans le même panier gauche et droite (où est donc le centre ?).Généralisations grossières, attaques personnelles, l'invité régulier d'Alain Finkielkraut àa produit un texte qui attise la haine et va servir de manifeste aux franges les plus extrémistes.Sera-t-il invité à France Culture, station à laquelle pourraient s'appliquer, mais de manière nuancée et articulée, certains de ses jugements ? Son essai « L'Ecole fantôme » y sera-t-il relayé ? À suivre...