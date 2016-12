Le 20 août dernier, Philaunet dans son message intitulé : « Pas la fine fleur » revenait sur les premières minutes de l'émission du 4 décembre 2015 deproduite par Manou Farine : « Poésie et silence » La brièveté du descriptif suivant avait de quoi inquiéter :Voilà deux affirmations balancées dans les dents de l'auditeur. Ne demandez pas votre reste et circulez.Les vingt-cinq premières sont consacrées à une interview de Ryoko Sekiguchi, poétesse et traductrice japonaise, qui dit à deux reprises, sans susciter la moindre controverse, que les voix véhiculées par le canal radiophonique - qu'elles soient en direct ou enregistrées - portent en elles un « excédent de présent ».3'17'' :Il ne vient pas à l'esprit de Ryoko Sekiguchi qu'une voix écoutée est empreinte d'un ton, de mots de vocabulaire, d'une musique qui identifient immédiatement une époque ou une décennie, et retirent son caractère de « présent » à l'oreille de l'auditeur. La voix et les mots qui la guident ne peuvent que « dater » une période, « signer » un usage courant d'une langue parlée. Puis, comment séparer la voix écoutée de son support de diffusion/d'enregistrement ? Une voix des années 50 ne nous parviendra pas avec la même netteté (en dépit du nettoyage que peut subir une bande) qu'une autre des années 80. Le vecteur technique prend une part à cette information.Souvenons-nous de Paul Morand imitant la voix parlée de Proust (cliquez à 23'35'') :Plus loin (8'10'') lisant l'un de ses textes : [La voix](...)(...). (...)J'arrête là les dégâts (ce qui est lu ici a donc été l'objet d'une réflexion préalable). Ryoko Sekiguchi pense qu'une voix peut traverser le temps sans en comporter les stigmates. Et qu'une image (cinéma et photographie ici, mais la peinture doit être dans le même sac) se fige inexorablement dans sa matérialité. On pourrait proposer l'inverse, la signification de ce qui est produit (le Verbe, l'Idée) serait encore laissée de côté. La prétendue supériorité des arts du temps sur ceux de l'espace est une vieille question et des morceaux de la pensée de Gotthold Ephraim Lessing () seraient bien utiles pour étayer tout cela.Mais revenons sur l'objet de ce post : l'absence totale du sujet abordé avec les invités : poésie et silence. Avec Ryoko Sekiguchi, il est question de la sensation procurée par la voix, son grain, sa diffusion. Avec les autres invités, c'est la question de la traduction qui est interrogée entre la langue des signes (poèmes-signes) et son écriture en français. Nullement de silence (par exemple quid de la perception du silence chez les poètes sourds ? Question bête peut-être). Seul Michel Thion, poète, évoque les poèmes créés directement en langue des signes de Levent Beskardes (38'15'') :Du dessin-écriture pour une langue qui fend le silence comme elle en crée.Mais 4 minutes viennent illuminer cette émission : la lecture d'un poème de John Cage, extrait de[son mp3="http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cruiser-production/static/culture/sons/2015/12/s49/WL-ITE_00077612_RSCE-10.mp3" debut="29:00" fin="32:20"]La réflexion la plus intéressante nous vient d'Aurore Corominas qui reprend plusieurs fois Manou Farine : 39'08'' :(...)La productrice qui fait dès lors attention à ses préjugés enchaîne les bourdes de plus belle, parlant de langage plutôt que de langue des signes, ou de :À quoi il est lui logiquement répondu :[son mp3="http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cruiser-production/static/culture/sons/2015/12/s49/WL-ITE_00077612_RSCE-10.mp3" debut="42:00" fin="43:11"]Farine encore (51'07'') :. Reprise immédiatement par Aurore Corominas : _. Farine :Que fait Manou Farine à la tête de cette émission ?