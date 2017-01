Voici un article bien intéressant pour tout le monde et notamment pour ceux qui évoluent dans plusieurs langues ou qui ont affaire à des personnes parlant français dont ce n'est pas la langue maternelle : Comment notre jugement moral change quand on change de langue *.Les conclusions des études sont, dira-t-on, évidentes. Mais ne sont pas développés les effets dans les multiples situations d'interaction entre personnes de langues différentes, sous des combinaisons variées (au moins cinq). Quelles peuvent être les conséquences en matière politique, commerciale ou militaire ? Je pense par exemple à l'action des forces internationales appelées dans divers pays.Car s'il est vrai que "", il faut se poser la question des potentiels dangers de l'interaction en langue étrangère dans les situations de crise. Cette étude et la précédente de 2014 Would you push a stranger off a bridge? How your morals depend on language ** insistent sur le fait que "La langue intime [est] plus « morale », sans insister sur le fait qu'a contrario la langue étrangère apprise l'est moins et donc que les décisions prises dans celle-ci peuvent ne pas refléter la nature de la personnalité qui les prend***.Apprendre une ou plusieurs langues étrangères est essentiel, mais cela devrait s'accompagner de mises en garde. Par exemple, on se livre davantage en langue étrangère, surtout au début de l'apprentissage quand on ne peut nuancer. Un interlocuteur peut prendre pour argent comptant dans sa langue ce qui n'est chez l'autre que tentative de formulation insuffisante et inadaptée. L'usage de la langue familière et argotique par un étranger est révélateur de ce qui peut se dérégler dans la communication entre personnes de langues différentes. Au mieux, cela crée un univers fantaisiste et ouvert. Au pire ?