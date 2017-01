France Musique

Elle a 31 ans et est d'une maturité et d'une intelligence qui vous soufflent Sabine Devieilhe 1/5 : "J'ai toujours chanté" (Débuts dans la vie) -.Mélomane ou pas, on ne peut être que séduit par la parole de la soprano qui fait, comme elle dit, "un bilan, puisque l'occasion de l'entretien l'y conduit". Belles réflexions sur son enfance, sa famille, ses professeurs, l'apprentissage, etc.Décidément, cette nouvelle émission quotidienne est la grande réussite de cette nouvelle année. Espérons que Stéphane Grant garde toute sa lucidité, et qu'il ait le temps de se préparer en pensant aux auditeurs (pas de répétition à toutes les reprises du nom de l'invité et pas de questions à rallonge un peu gnangnan).À suivre dans le fil 273 contributions à ce jour sur toutes sortes d'émissions).Site de Sabine Devieilhe (audio et vidéos) - Voir notamment la première vidéo (11') -Et à propos du CD présenté dans la vidéo, cette conclusion d'un des plus exigeants et féroces critiques musicaux : "T" Opéra magazine