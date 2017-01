La Méthode Scientifique a remplacé en 2016 les anciennes émissions thématiques de l'après-midi sur France Culture, notamment celle de Stéphane Deligeorges que j'écoutais avec grand intérêt et toujours de manière assidue. Stéphane, vous nous manquez beaucoup. Au delà de ce cri du coeur forcément partial, je voudrais expliquer de manière argumentée quelle logique est à l'oeuvre dans la nouvelle émission et pourquoi je la considère comme une régression par rapport à ce que nous connaissions.



La Méthode Scientifique est un talk show animé par un journaliste entouré de chroniqueurs, un dispositif que l'on retrouve dans plusieurs productions récentes de la chaîne, à tel point qu'on a parfois l'impression d'écouter la même émission en continu à différentes heures de la journée. Une uniformisation qui, c'est plus gênant, se double d'un conformisme intellectuel pesant. Prenons par exemple l'émission du 10 octobre intitulée "Vaccination : comment lutter contre la défiance". Après nous avoir rappelé l'opposition catégorique de la ministre de la santé à toute suspension de l'obligation de vacciner, l'émission s'est fait le devoir pédagogique d'expliquer pourquoi il faut se vacciner, les deux invités appuyant fortement le propos.



Afin d'éviter toute suspicion d'activisme ou de parti pris, je tiens à préciser que je suis favorable à la vaccination, toute ma famille respecte les calendriers vaccinaux. Je me suis même fait vacciner contre le H1N1, et je l'ai regretté. Mais puisqu'il y a au minimum débat, puisqu'on parle de défiance, pourquoi ne pas en exposer les enjeux? Est-ce que France Culture a vocation à sous-traiter la communication du ministère de la santé? Il aurait été intéressant et sain d'exposer les motifs de la défiance en invitant par exemple des scientifiques opposés à la vaccination ou au moins réservés sur sa pratique. C'est ce que les auditeurs de France Culture attendent. Nous ne venons pas sur cette chaîne pour nous entendre dire ce qu'il est bon de penser ou pas. Ce que nous voulons c'est qu'on nous explique les termes du débat, qu'on mette à notre portée des disciplines hautement spécialisées au point d'être hermétiques aux gens ordinaires que nous sommes, fussions-nous éduqués. En aucun cas nous ne souhaitons qu'on pense à notre place ou qu'on nous force à croire que la pensée se résume à être pour ou contre quelque chose. C'est ce qu'on entend à longueur de journées dans de trop nombreux médias et c'est l'inverse que nous recherchons sur France Culture : un espace de liberté où l'on peut comprendre et s'éduquer plutôt que juger.



Contrairement à l'émission sur la vaccination, l'émission du 26 septembre sur l'industrie pharmaceutique avait quant à elle le mérite d'avoir un contradicteur en la personne de Philippe Even, auteur d'un livre dénonçant les dangers de certains médicaments. L'autre invité, Philippe Martin, directeur de l'agence de sécurité du médicament, s'est montré plutôt ouvert et parfois même en accord avec Philippe Even. La contradiction venait essentiellement de l'animateur, Nicolas Martin, qui ayant quitté la neutralité journalistique au profit d'une attitude ouvertement critique mettait en cause Philippe Even. Comment comprendre une attitude sceptique, pour ne pas dire hostile, et non pas d'écoute envers un invité ? Je ne discuterais même pas l'hypothèse selon laquelle les animateurs seraient de connivence avec les labos, elle est complètement absurde.



La raison de la défiance envers les discours critiques issus ou non du milieu scientifique lui-même tient en premier lieu au fait que certains producteurs considèrent qu'ils doivent donner aux auditeurs la possibilité de distinguer le bon grain de l'ivraie, de choisir entre le bien et le mal, comme je l'ai indiqué précédemment. Mais surtout ils redoutent de prêter le flanc à une critique d'irresponsabilité qui les accuserait de faire de la publicité à des gens peu sérieux, voire à des charlatans. C'est un risque réel notamment pour des non-spécialistes qui doivent évaluer la crédibilité de leurs invités afin de préserver la leur.



D'autant plus que nous vivons une période marquée par une remise en cause tous azimuts des élites, de l'establishment, bref des autorités dans leur ensemble, fussent-elles universitaires, médicales ou politiques. Et ces attaques sont parfois le fait de personnes qui propagent des idées complotistes, superstitieuses, obscurantistes, entre autres. En conséquence, la tentation est grande d'agir par précaution, en réfutant ceux qui ne sont pas dans la ligne du parti. C'est une aberration parce que si les dingos complotistes existent bel et bien, ils ne représentent pas, loin s'en faut, l'essentiel du discours critique contemporain. On trouve principalement des universitaires, des médecins, des spécialistes, bref des gens tout à fait sérieux. Et nous avons besoin d'entendre leurs voix discordantes sur les sujets contemporains les plus complexes, que ce soit le nucléaire, la vaccination, la nutrition, ou les OGM, pour s'en tenir à ces seuls exemples.



Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Les invités qui pensent hors du moule sont jugés, ils ne bénéficient pas d'une écoute bienveillante. Et c'est là à mon avis la grande différence avec des animateurs comme Stéphane Deligeorges qui a lui-même parfois reçu des invités en opposition avec la pensée dominante, mais qui a toujours su leur laisser l'espace nécessaire pour développer leur pensée, quitte à les pousser dans leur retranchement. Je ne voudrais pas personnaliser le débat, ni laisser croire que les anciennes émissions étaient forcément meilleures, je ne regrette pas "la marche des sciences" par exemple. Mais ce que je constate aujourd'hui c'est qu'on a passé le braquet supérieur dans la course au penser-juste, cette volonté d'édifier les auditeurs, de les conformer à la pensée officielle, celles des ministères et des administrations centrales.



Le dernier grief que je formulerais à l'encontre de la Méthode Scientifique tient au choix des thèmes traités. J'ai écouté attentivement l'émission du 7 octobre 2016 consacrée aux 50 ans de Star Trek et je constate un hors sujet complet, car à mon avis on ne parlait pas de science. Je n'ai rien contre la science-fiction ni contre les séries télé. Mais Star Trek n'a qu'un rapport très ténu avec la science, comme nombre d’œuvres de science-fiction d'ailleurs. Il suffit simplement de penser à la manière irréaliste dont sont représentés les déplacements dans l'espace. La plupart des vaisseaux de la science-fiction n'évoluent pas dans l'espace réel mais dans un océan sublimé. Tel le vaisseau du film Alien qui semble glisser sur une mer d'huile et qui, ce n'est pas un hasard, se nomme Nostromo, le nom du navire dans le livre éponyme de Joseph Conrad. Comme tant d'autres œuvres, Star Trek emprunte ses codes à l'aventure maritime. Le nom du vaisseau de Star Trek est l'enterprise, c'est-à-dire le nom d'un fameux porte-avion de la seconde guerre mondiale. Le chef des machines, le capitaine et le second (Spock) rappellent le trio du roman Typhon de Joseph Conrad. La scène de destruction de l'étoile de la mort dans Star Wars a été inspirée par l'attaque du cuirassé Yamato pendant la guerre du Pacifique. Même Pierre Boule dans La planète des singes parle de voiles et de chaloupes dans le premier chapitre.



J'accepte bien volontiers la contradiction sur cette analyse de la science-fiction. Mais je maintiens que l'émission du 7 octobre n'avait rien à voir avec la science. Il ne suffit pas de citer l'ipad ou d'autres innovations technologiques, de mentionner le nom de Schrödinger quand on parler de téléportation. A plusieurs reprises on a entendu que les ingénieurs de la Nasa étaient des fans de Star Trek mais on pourrait tout autant dire qu'ils étaient également des fans des Beach Boys et des westerns. En fait, cette émission a eu lieu parce que les séries télé sont un thème à la mode et que tous les prétextes sont bons pour nous y ramener. Il s'agit d'un sujet rebattu qui bénéficie déjà de longues heures d'antenne dans de nombreux médias. Faut-il vraiment utiliser le créneau réservé aux émissions scientifiques pour parler encore des séries ? Les deux invités de l'émission sur Star Trek n'étaient d'ailleurs pas des scientifiques ou des amateurs de science, c'étaient deux journalistes passionnés de série et un auteur. Où est le dialogue avec la science?



Il s'agit d'une seule émission me direz-vous, d'une simple incongruité choisie fort à propos pour justifier mon argumentaire, le reste des émissions restant dans une ligne éditoriale scientifique. Bien au contraire, la ligne éditoriale est axée uniquement sur les rapports entre science et société, voire entre imaginaire scientifique et culture. Ce qu'on nous sert c'est une version de "Du grain à moudre" réduite aux problématiques scientifiques. L'interaction science-société est une thématique essentielle et je suis le premier à penser qu'il faut lui réserver une place à l'antenne, avec toutefois les réserves évoquées plus haut concernant le pluralisme. Mais je crois également qu'il existe un public intéressé par la science elle-même, par son histoire, par ses hommes, par sa méthode, par sa pensée. Et c'est précisément ce qui a disparu de l'antenne en 2016.