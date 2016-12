enpassant(http://www.regardfc.com/t609p390-l-anerie-du-jour#27843) a écrit: Ping Pong, l'émission où les âneries font office de balle



Après vous être assuré de la présence d’une boîte neuve de Lexomil à portée de votre main, ainsi que d’une bouteille d’alcool de votre choix, pour autant que ce contenant de liquide soit aussi neuf que la boîte, et surtout, après vous être assuré sur le site du Trésor Public d’être à jour de votre dernier tiers, afin de perdre vos dernières illusions, je vous engage à écouter l’émission du vendredi 9 décembre.

Extrait "monumental" :

, dont on ne sait si Sandrine Treiner en a jamais écouté un seul numéro, auquel cas sa présente version n'aurait jamais dépassé le premier trimestre d'antenne, est une émission qui ne suscite pas foule de commentaires dans les pages de ce forum. Et pour cause, le peu qu'elle reçut est parfaitement synthétisé par le post ci-dessus. Alors pourquoi s'attarder ?enpassant - c'est son nom, et l'on aimerait qu'il s'arrête plus souvent - pique néanmoins notre curiosité en renvoyant à l'émission du vendredi 9 décembre 2016 intitulée : Pierre Rissient et Serge Toubiana - de chair et de cinéma , avec deux invités considérés comme des pointures incontestées de la cinéphilie.Une telle bouteille à la mer est suffisamment rare pour ne pas être pour une fois repêchée et motiver l'écoute d'une émission entière, quoique les 42 secondes données en exemple eussent pu largement suffire à notre curiosité. L'on est donc plus que fébrile à l'abord de cette heure sous la direction de Serrell et Quenehen. L'on n'a pas été déçu.Ci-dessous, vous trouverez la transcription de quelques exemples prélevés attestant de la connerie abyssale des deux producteurs, qui cumulent les erreurs factuelles, une prononciation fautive, un manque fatal de préparation et une faculté exemplaire de brasser de l'air grâce à des formules toutes faites.08'09'' : Quenehen à Rissient :Envoyez les rires.09'57'' : Rissient : Ce que je dis, c'est que le jump cut n'était pas conçu avant tournage. C'est après le tournage, pendant le montage, que le jump cut est arrivé (...). Serrell :Le jump cut est par définition une technique de montage, qui consiste comme son nom l'indique à monter par à-coups, dans une même scène, des plans temporellement rapprochés les uns des autres, selon un même cadrage. Cela ne peut pas exister au tournage, ou à la rigueur, comme le dit Rissient, en pensée,par anticipation. Serrell ne comprend pas de quoi elle parle et répète bêtement ce qu'elle a survolé dans le livre.16'40'' : Quenehen à Toubiana : Ce qui a fasciné Aragon dans, c'est notamment le sphinx Belmondo qui s'adresse à un producteur de cinéma américain et qui lui dit : Qu'est-ce que le cinéma ? __ Oui, c'est à Fuller, dans une soirée mondaine, entre deux publicités. _. _ Non, non, dans... _. _ C'est bien le seul avec qui on peut parler d'autre chose que de publicités dans cette soirée dansL'extrait ( visible ici ) dont parle Quenehen est tellement mal introduit dans la conversation que Toubiana confond qui était Samuel Fuller et le cameo qu'il « joue » dans la scène du film de Godard. Résultat : un dialogue de sourds incompréhensible pour l'auditeur qui peut ne pas se souvenir de la séquence en question ou qui n'a pas vu le film.17'38'' : Serrell à Rissient :(qu'elle prononce : Beucheneur) (coupée) _ Par la littérature de ? __ De Büchner, je prononcerai Büchner. _21'54'' : Serrell :Les contes de la lune vague après la nuit [Kenji Mizoguchi]. Rissient (enchaînant) : _Sûrement trop de mots dans le titre pour réussir à le prononcer correctement.28'22'' : Toubiana : Je ne me sens pas un adulte comme un autre. Rissient : _ Je ne me sens pas du tout adulte, personnellement. Serrell : _Qui ? Quels cinéastes? On veut des patronymes pour remplir un peu le vide de cette phrase coulant à pic.39' : Quenehen à Toubiana :Baisers volésLa honte étreint encore un peu plus l'auditeur à cet instant.Conclusion de ce supplice (avec le mignon et la rombière) :