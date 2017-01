ZZZZZZZZ(http://www.regardfc.com/t794-canal-academie#27336) a écrit: ZZZZZZZZ(http://www.regardfc.com/t794-canal-academie#27335) a écrit: Canal Académie vient de mettre en ligne un entretien d'une demi-heure avec Yvonne Choquet-Bruhat, cette mathématicienne fameuse dont Masterkey nous parlait dans le fil consacré à La méthode scientifique. Pas encore écouté l'entretien... Manifestement, l'interlocuteur de Mme Choquet-Bruhat ne connaît pas grand-chose aux sciences : il en résulte une étrange conversation pleine d'empathie de part et d'autre et où l'on apprend, par exemple, que la fille aînée de Mme Choquet-Bruhat croit à la transmission de pensée... Les amateurs de grands entretiens scientifiques seront peut-être déçus, mais ceux qui ne la connaissaient pas trouveront diablement sympathique cette vieille dame. Manifestement, l'interlocuteur de Mme Choquet-Bruhat ne connaît pas grand-chose aux sciences : il en résulte une étrange conversation pleine d'empathie de part et d'autre et où l'on apprend, par exemple, que la fille aînée de Mme Choquet-Bruhat croit à la transmission de pensée... Les amateurs de grands entretiens scientifiques seront peut-être déçus, mais ceux qui ne la connaissaient pas trouveront diablement sympathique cette vieille dame.

Merci de votre partage et de votre attention à ce qui est disponible à l'écoute ailleurs que sur France Culture. Évidemment, l'interlocuteur (adepte de "votre maman/votre papa", YCB a seulement 92 ans...) n'a aucune expérience de l'interview, et comme il n'a quasiment rien préparé, c'est plutôt pénible au début, pour devenir risible et enfin instructif. On apprend souvent plus par défaut, en se rendant compte de tout ce qui cloche. Pour qui voudrait s'essayer à mener et enregistrer un entretien, cet exemple est utile, comme l'est celui d'une radio associative parisienne qui met l'accent sur l'histoire pour faire passer son credo politique : ses présentateurs n'ont aucune formation et les moyens techniques sont inexistants.Ici Mme Choquet-Bruhat doit donc se débrouiller toute seule, ce qu'elle comprend assez vite. Et effectivement cela fait plaisir d'entendre cette mathématicienne nous faire part de ses réflexions philosophiques sur ce qui existe en dehors de nous, nous parler également des (deux millions de) galaxies, de son intérêt actuel pour les ondes gravitationnelles, mais aussi de l'égalitarisme scolaire qui empêcherait l'élite de se développer (exemple pris à propos des cours de maths de ses petits-enfants).Yvonne Choquet-Bruhat fait référence au cours de la conversation à un livre d'entretiens de son collègue et ami Thibault Damour, professeur à l’Institut des hautes études scientifiques et membre de l’Académie des sciences : Entretiens sur la multitude du monde Son livre de mémoires est référencé sur la page de l'émission Yvonne Choquet-Bruhat : mémoires d’une femme de science analysée par masterkey dans le billet n°5 de