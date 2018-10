Les Nuits de FC vont rediffuser prochainement des entretiens avec Charles Morazé. Le lien avec ce fil est indirect car c'est bien de la radio qu'on va nous donner, mais la recherche Google sur Morazé conduit aussi aux archives de la MSH (Maison des Sciences de l'Homme). C'est l'occasion de les signaler ici.Pour servir d'exemple, voici le lien vers une vidéo Charles Morazé :Et le lien vers l'accueil général du site :Le visiteur y trouvera des cours, des entretiens, des colloques, des séminaires. Le sujet, c'est toujours de la recherche en sciences humaines : histoire, sociologie, ethnologie, démographie, études juridiques. Les autres disciplines et notamment des sciences dures y sont présentes, pour peu qu'il y ait quelque zone de recoupement. Il ne s'agit pas de vulgarisation mais bien de recherche en train de se faire. Donc c'est fréquemment assez pointu, souvent international, parfois lourdement engagé, mais dans tous les cas c'est de la pensée en marche.Pour le reste, disons que l'état du projet ou le fonctionnement ne sont pas toujours des plus clairs. Certaines années on constate que les derniers documents déposés commencent un peu à dater, et on se dit qu'il y a eu arrêt du projet, ou bien on redoute la réduction de budget ? A d'autres moments, on voit que ça a été enrichi récemment. Ce sont des archives, et non du docu. Soyez patients : le son est franchement pas terrible. L'ergonomie laisse à désirer. Et hormis une découpe parfois un peu gênante mais qui doit avoir son utilité notamment pour les entretiens, il n'y a pas vraiment de mise en forme (séries d'interventions filmées en plan fixe). Mais tout de même : actuellement on trouve 4966 heures de vidéo disponible, c'est donc pas mal fourni.Conseil : ne pas se laisser décourager par une déconvenue, car le site est suivi. Concrètement, ça veut dire que quand votre document semble inaccessible et que la commande n'aboutit pas, il vous suffit d'envoyer un mail pour signaler le problème : le lendemain l'accès au document est rétabli. Du moins c'est ce que j'ai constaté lors de mes derniers passages en début d'année.