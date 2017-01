Quelles sont les bonnes adresses que vous connaissez sur Internet, dans le domaine de la diffusion de la culture et de la connaissance sur Internet? Une mise en commun des fontaines auxquelles on a l'habitude de boire sera plus que sûrement l'occasion de découvertes pour beaucoup.Pour commencer, un des site par lesquels je passe souvent, est celui du CERIMES, le "Centre de ressources et d'informations sur les multimédias pour l'enseignement supérieur", qu'on trouve à l'adresse éponyme : http://www.cerimes.fr/ On y trouve un catalogue de films en ligne sur nombre de domaines de la connaissance, datant des années 50 à aujourd'hui, et une possibilité de recherche mutualisée sur les catalogues de conférences vidéo et audio de l'ENS, de l'IAP, de l'UTLS, du Collège de France...Bref, une mine quand on a envie, ça arrive, de se mettre sous la dent un savoir de type souvent universitaire, ou documentaire, et où l'on déniche facilement quelques pépites.