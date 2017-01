Jean-Luuc(http://www.regardfc.com/t801-de-la-radio-au-cinema#27910) a écrit: Carole Aurouet nous apprend dans l'émission Poésie et ainsi de suite (Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, de Roland Tual (1944), qui nous amène dans les coulisses de la radio. (53'12'')



Malheureusement, très peu d'informations sont disponibles sur ce film (pas même un extrait sur Internet), mises à part ces deux lignes de la fiche du film sur le site



Intrigue un peu confuse qui fait participer le spectateur à la vie d'un poste d'émissions radiophoniques. Un speaker s'éprend d'une danseuse et un jeune ménage sur le point de se séparer retrouve par la radio une raison de s'aimer.

La fiche Wikipédia et surtout l'IMDB nous en disent un peu plus : François Périer joue Dominique Verdelet, star du micro toujorus en danger car sa voix d'or s'enroue quand il tombe amoureux. Jacques Jansen joue Gérard Mercadier autre voix d'or mais qui s'ignore, et qui fera craquer Gaby Sylvia. Le voiceless ténor est joué par Jean Parédès.(Imdb : "This is the combined story of Dominique Verdelet, the self-assured charming star presenter of Radio Globe, who unexpectedly loses control when he feels true love for someone (just ask young dancer Micheline what she thinks about it !) and of Gérard Mercadier, a young sculptor, who is fed up with being a huge fan of a radio singer called "The Voiceless Tenor" (just ask Odette how she gets on her husbie's nerves !) and who discovers he himself has a golden voice... )."Sera difficile à voir, sauf en cas de cycle à la cinémathèque "La radio au cinéma", ou bien s'il ressort un jour sous forme de DVD par les bons soins de René Château exploitant le troisième rayon de ses fonds de tiroir. En attendant, toutes les conditions semblent réunies pour un savoureux navet dont la toile de fond pourrait bien être un documentaire aussi convenu que les péripéties du scénario, mais peut-être précieux pour qui s'intéresse à la couche superficielle de la vie des studios. Pour ce qui est des coulisses, voir Jean Yanne.A part ça, comme l'IMDB signale la présence d'Henri Jeanson (sous le nom de Claude Marcy) pour l'adaptation des dialogues et du scénario, tandis qu'au moment du tournage Jeanson comme Desnos est déjà dans la clandestinité. La première du film a lieu au cinéma Paramount le16 février, à peine une semaine avant l'arrestation du poète par la Gestapo. Quant à Jeanson, le volume de souvenirs "Soixante-dix ans d'adolescence" est d'une rédaction trop peu linéaire pour espérer y trouver en moins de quelques heures -sauf coup de pot- quelque renseignement sur la production du film.Il sera difficile d'en savoir plus dans l'immédiat. Mais peut-être aurons nous davantage de chance en écoutant le numéro de Surpris par la nuit daté du 4 novembre 2002, consacré à Robert Desnos et la radio, dont je reporte ci-dessous les éléments pris dans la fiche INA-BNF :