La diffusion des radios françaises sur grandes et moyennes ondes a été abandonnée sous prétexte qu'il s'agit d'une technologie ancienne et obsolète supplantée par la qualité et la couverture des ondes FM. Comme beaucoup de français, je regrette cette décision car les grandes ondes permettaient de capter sur tout le territoire les émissions de Radio France. Quoi de plus rageant que de constater lorsqu'on est en voyage que nos radios préférées (RTL,RMC notamment) sont mal captées par nos récepteurs modernes.La réactivation de ce mode de diffusion, outre le fait qu'il peut être utiliser pour des annonces urgentes comme les alertes enlèvement, les catastrophes naturelles ou industrielles, permettrait aux français d'entendre les programmes où qu'ils soient.Rappelons également qu'il s'agit d'un droit puisque le financement de Radio France est assuré par l'impôt.Par conséquent, pour que l'égalité d'accès à l'information et au divertissement ne soit pas un vain mot, la réactivation de la diffusion sur grandes et moyennes ondes, doit être prorogée.